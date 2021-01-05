Rusya'nın en büyük havalimanı pistini Rönesans yeniledi

Rönesans İnşaat şirketlerinden Energo-Stroy tarafından yapımı üstlenilen Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı yenilenmiş VPP-1 iniş-kalkış pisti, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm müteahhitlik çalışmaları Rönesans İnşaat tarafından gerçekleştirilen, 3 bin 352 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip iniş-kalkış pisti, 2 metreyi aşan asfalt kalınlığıyla bundan böyle Airbus A380 ve benzeri büyük ölçekli uçaklara da ev sahipliği yapabilecek. Son teknoloji meteoroloji ekipmanları, buzlanma erken uyarı ve pist aydınlatma sistemlerinin de kullanıldığı projede, 60 yıl önce yapılan ilk pist tamamen kaldırılarak yeni bir pist inşa edildi.

Verilen bilgiye göre, yenileme Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nın saatlik iniş-kalkış operasyon sayısının 90 seferden 135 sefere çıkarılması hedefleniyor. 110 milyon dolar maliyetle tamamlanan projede 300'den fazla iş makinesi fiilen çalıştı, 290 bin metre küp beton, 650 bin ton mıcır ve 450 kilometreyi aşan elektrik ve iletişim kablosu kullanıldı.