Rusya’ya maske üreten makine sattı

29 Haziran 2020

AHMET USMAN/İZMİR

İtalyan Siti Redüktörleri’nin Türkiye satış temsilciliği yanında özel makine imalatı da yapan Omega Güç Aktarım Sistemleri, pandemi sürecinde büyük talep gören maske makinesinin ihracatına başladı.

İlk ihracatını Rusya’ya yapan firma, Bulgaristan’la görüşmelerini sürdürüyor. Maske makinesinin ardından kapı tipi dezenfeksiyon cihazını geliştiren firma şimdi de N90 medikal maskeleri üretecek makine imalatı için hazırlıklara başladı.

Özel makine imalatı konusunda deneyimli olduklarını anlatan Omega Güç Aktarım Sistemleri Teknik Koordinatörü Coşkun Güleryüz, “Maske makinesi talebi artınca, biz de kısa sürede bu makineyi geliştirerek mart ayında pazara sunduk. Maskenin hem gövdesini hem de yanlardaki lastikleri ultrasonik olarak diken makinelerin imalatını yapıyoruz. Bunları tekstil firmalarına pazarlıyoruz. Yurtdışına satışa da başladık. İlk ihracatımızı Rusya’ya gerçekleştirdik. Bulgaristan’a satış aşamasındayız. Mart ayından beri 10 makine yaptık. Almanya ve Hollanda’ya satış yapmak için de görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi yeni bir ürün olarak N90 maskeleri üretecek bir makine imal etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kapı tipi dezenfeksiyon cihazında hedef 100 adet



İmalatı Pınarbaşı’ndaki tesislerinde yaptıklarını ifade eden Güleryüz, “Burada ayrıca kendi makinelerimizi kullanarak maske üretimi de yapıyoruz. Kemalpaşa’daki Mopak Meslek Lisesi toksik içermeyen, istenirse alkolsüzü de yapılabilen bir dezenfektan üretiyor. Bu ürün el, yüz, vücut hijyeni yanında gıda, canlı hayvan, yüzme havuzu, hastane, mutfak gereçleri ve klimalar gibi her yerde kullanılıyor. Biz, bu ürünün kullanıldığı kapı tipi bir dezenfeksiyon cihazı yaptık. Cihaz pulverize sistemle, bu sıvıyı duman şeklinde püskürtüyor. Kullanılan solisyondaki yoğunluğa göre 2 ile 24 saat arasında koruma sağlıyor. Alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar gibi her yerde kullanılabiliyor. İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Mopak Meslek Lisesi’ne bunları kurduk. Tanıtım görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl sonuna kadar 100 tane yapmayı hedefliyoruz” dedi. Şu an Farklı sektörler için de çeşitli özel makineler imal ettiklerini vurgulayan Güleryüz, “Redüktörün kullanıldığı hemen her makineyi yapacak kabiliyetimiz var. Son olarak jant imalatı için dönerek kaynak yapan bir makine istediler, bu makineden 4 adet yaptık” diye konuştu.