Rüzgar yatırımları teşvikle kanatlandı
YEKA ve YEKDEM kapsamında uygulanan yerli üretim politikaları, Türkiye’de rüzgar enerjisi yatırımlarını sanayi ekosistemine dönüştürdü. Nordex, İzmir Menemen’de mayıs ayında üretime başlayan kanat fabrikasında yıl sonunda 1200 kişilik istihdama ulaşmayı hedeflerken, 2026’da Türkiye’ye 70 milyon euroluk yatırım yaptı. Şirket, Türkiye’deki üretim kapasitesini önümüzdeki dönemde yaklaşık iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.
Rüzgar enerjisinde kapasite artışı, Türkiye’de yalnızca elektrik üretimini değil, yerli sanayiyi de büyütüyor. YEKA ve YEKDEM kapsamında getirilen yerlilik kriterlerinin rüzgar türbini üretiminde oluşturduğu ekosistem, Nordex’in Türkiye’yi üretim ve tedarik merkezi olarak konumlandırmasını sağladı. Şirketin davetlisi olarak bir grup gazeteciyle birlikte Nordex’in üretim ve eğitim tesislerini ziyaret ettik. 1985 yılında Almanya’da kurulan ve bugün 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Nordex, 2009 yılından bu yana Türkiye pazarında. Şirket, Almanya’nın ardından en büyük pazarının Türkiye olduğunu belirtirken, Türkiye’de devreye aldığı kapasitenin 5,5 GW’ı aştığını açıkladı. Türkiye’de işletmede bulunan rüzgar kapasitesinin yaklaşık üçte birinde Nordex türbinleri bulunuyor.
Üretim zincirinde 300 firma var
Nordex Enerji A.Ş. Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, Türkiye’deki rüzgar yatırımlarının gelişmesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yerli üretimi destekleyen politikalarının önemli rol oynadığını söyledi. YEKA kapsamında türbinlerde belirli oranda yerli üretim şartının getirilmesinin Türkiye’de tedarikçi ekosistemini oluşturduğunu belirten Özatay, bugün rüzgar sektöründe yaklaşık 300 firmanın üretim zincirine katkı sağladığını ifade etti. Özatay’a göre kule, jeneratör, kanat, kule bağlantı elemanları ve çeşitli türbin ekipmanlarının Türkiye’de üretilmesi, rüzgar yatırımlarının doğrudan sanayi yatırımlarına dönüşmesini sağlıyor. Nordex’in Türkiye’deki yatırım programının da bu ekosistemle birlikte büyüdüğünü belirten Özatay, 2026 yılında yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yatırımın tamamının şirketin özkaynaklarıyla karşılanacağını söyledi.
Nordex’in İzmir Menemen’deki kanat fabrikası bu büyümenin en önemli adımlarından biri oldu. Yaklaşık 130 bin metrekare arazi üzerinde, yaklaşık 90 bin metrekarelik üretim binasında faaliyet gösteren tesis, Mayıs 2026’da üretime başladı. Tam kapasitede dört vardiyada yılda 1200 rotor kanadı üretilebilecek. Üretim ve idari kadrolarla birlikte yaklaşık 1200 kişilik istihdam hedefleniyor. Fabrikanın insan kaynağının oluşturulmasının en zor başlıklardan biri olduğunu söyleyen Özatay, yıl sonuna kadar yalnızca üretim ve ofislerle birlikte toplam istihdamın 1600 kişiye çıkacağını kaydetti. Özatay, “Her ay 50-60 kişi almamız gerekiyor ancak 30 kişiyi bulmakta bile zorlanıyoruz” diyerek rüzgar sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dikkat çekti.
Nordex Menemen Fabrika Müdürü Ozan Mamay ise kanat üretiminin yüksek hassasiyet ve koordinasyon gerektirdiğini belirterek, üretimde 15 kişinin aynı anda senkronize çalışması gerektiğini, bu nedenle otomasyonun her aşamada kolay uygulanamadığını ifade etti.
“İç pazara yetişemiyoruz”
Menemen fabrikasının yalnızca Türkiye pazarına yönelik kurulmadığını belirten Nordex, tesiste üretilen kanatların orta vadede Avrupa’daki projelere ihraç edilmesini planlıyor. Şirketin bilgi notuna göre Türkiye’nin Avrupa pazarlarına yakınlığı, Gümrük Birliği, gelişmiş imalat altyapısı ve yıllar içinde YEKA modeliyle oluşan yerli tedarikçi ekosistemi bu hedefi destekliyor. Özatay, Türkiye’deki talebin mevcut üretim kapasitesini zorladığını belirterek, “İç pazara yetişemiyoruz. Bu nedenle artık Almanya’ya kanat göndermiyoruz. Fas ve Çin’den Almanya’ya sevkiyat yapılıyor” dedi. Nordex’in Türkiye’deki üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde yaklaşık iki katına çıkarılması planlanıyor. Şirketin Aliağa’da da ikinci bir tesis için yatırım hazırlığı bulunuyor. Bu tesisin hangi ürünleri üreteceği ise YEKA-6 ihalelerinin sonuçlarına göre belirlenecek.
Yerlilik oranı yüzde 51’i aşıyor
YEKA projelerinde minimum yüzde 51 yerlilik şartı, Türkiye’de rüzgar enerjisinin üretim ayağının gelişmesinde kritik rol oynuyor. Çelik tedarikinde Erdemir’in, karbon malzemede ise farklı yerli tedarikçilerin kullanıldığını ifade eden Özatay, Türkiye’de rüzgar sektörünün oluşturduğu toplam ekonomik büyüklüğün giderek arttığını kaydetti. Rüzgar türbinlerinin ekonomik ömrünün yaklaşık 20-25 yıl olduğunu belirten Özatay, bazı ülkelerde uygun rüzgar rejimi nedeniyle bu sürenin 30 yıla kadar çıkabildiğini söyledi. Özatay, kullanım ömrünü tamamlayan türbinlerin sökülerek yerlerine daha yüksek kapasiteli yeni türbinlerin kurulabileceğini belirterek, mevcut lisanslar kapsamında türbinlerin daha büyük modellerle yenilenmesine yönelik pazarın da önümüzdeki dönemde büyüyeceğini ifade etti. Öte yandan Nordex, Türkiye’deki büyümenin önümüzdeki yıllarda yalnızca yeni türbin kurulumlarıyla değil, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları, bakım-servis faaliyetleri, türbin yenilemeleri ve ihracatla birlikte genişlemesini bekliyor.
Küresel kapasite 1,3 TW’a ulaştı
Türkiye’nin toplam rüzgar kurulu gücü 2026 itibarıyla 16,2 GW seviyesine ulaşırken, rüzgar enerjisi yılın ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 13,5’ini karşıladı. 2025 yılında yaklaşık 2,1 GW yeni kapasite ekleyen Türkiye, Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla yeni karasal rüzgar kapasitesi devreye alan ikinci ülke oldu. Global Wind Energy Council (GWEC) verilerine göre, 2025 yılında dünya genelinde 165 GW yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi şebekeye bağlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Böylece küresel toplam rüzgâr enerjisi kapasitesi yaklaşık 1,3 TW’a ulaştı. 2025 yılında dünya genelindeki yeni rüzgâr kapasitesi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarken, bugün 138 ülke elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinden yararlanıyor.
Rüzgar işçilerini eğitiyorlar
Nordex’in Türkiye’deki yapılanması yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı değil. İzmir’deki Nordex Akademi, şirketin küresel operasyonlarına ve yatırımcılara yönelik eğitimler veriyor. Akademide bugüne kadar kişi bazında 22 bin eğitim gerçekleştirildiği, 4-5 bin farklı kişinin eğitim aldığı belirtilirken, yalnızca 2026 yılında 2419 kişiye eğitim verildi.