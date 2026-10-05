Rüzgar yatırımları teşvikle kanatlandı

Rüzgar enerjisinde kapasi­te artışı, Türkiye’de yal­nızca elektrik üretimini değil, yerli sanayiyi de büyütüyor. YEKA ve YEKDEM kapsamın­da getirilen yerlilik kriterlerinin rüzgar türbini üretiminde oluş­turduğu ekosistem, Nordex’in Türkiye’yi üretim ve tedarik mer­kezi olarak konumlandırmasını sağladı. Şirketin davetlisi olarak bir grup gazeteciyle birlikte Nor­dex’in üretim ve eğitim tesislerini ziyaret ettik. 1985 yılında Alman­ya’da kurulan ve bugün 40’tan faz­la ülkede faaliyet gösteren Nor­dex, 2009 yılından bu yana Türki­ye pazarında. Şirket, Almanya’nın ardından en büyük pazarının Tür­kiye olduğunu belirtirken, Türki­ye’de devreye aldığı kapasitenin 5,5 GW’ı aştığını açıkladı. Türki­ye’de işletmede bulunan rüzgar kapasitesinin yaklaşık üçte birin­de Nordex türbinleri bulunuyor.

Üretim zincirinde 300 firma var

Nordex Enerji A.Ş. Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yar­dımcısı ve Genel Müdürü Ender Özatay, Türkiye’deki rüzgar ya­tırımlarının gelişmesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yerli üretimi destekleyen politi­kalarının önemli rol oynadığını söyledi. YEKA kapsamında tür­binlerde belirli oranda yerli üre­tim şartının getirilmesinin Tür­kiye’de tedarikçi ekosistemini oluşturduğunu belirten Özatay, bugün rüzgar sektöründe yakla­şık 300 firmanın üretim zincirine katkı sağladığını ifade etti. Öza­tay’a göre kule, jeneratör, kanat, kule bağlantı elemanları ve çe­şitli türbin ekipmanlarının Tür­kiye’de üretilmesi, rüzgar yatı­rımlarının doğrudan sanayi yatı­rımlarına dönüşmesini sağlıyor. Nordex’in Türkiye’deki yatırım programının da bu ekosistem­le birlikte büyüdüğünü belirten Özatay, 2026 yılında yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım gerçek­leştirdiklerini ve bu yatırımın ta­mamının şirketin özkaynaklarıy­la karşılanacağını söyledi.

Nordex’in İzmir Menemen’de­ki kanat fabrikası bu büyüme­nin en önemli adımlarından bi­ri oldu. Yaklaşık 130 bin metre­kare arazi üzerinde, yaklaşık 90 bin metrekarelik üretim bina­sında faaliyet gösteren tesis, Ma­yıs 2026’da üretime başladı. Tam kapasitede dört vardiyada yılda 1200 rotor kanadı üretilebilecek. Üretim ve idari kadrolarla birlik­te yaklaşık 1200 kişilik istihdam hedefleniyor. Fabrikanın insan kaynağının oluşturulmasının en zor başlıklardan biri olduğunu söyleyen Özatay, yıl sonuna ka­dar yalnızca üretim ve ofislerle birlikte toplam istihdamın 1600 kişiye çıkacağını kaydetti. Öza­tay, “Her ay 50-60 kişi almamız gerekiyor ancak 30 kişiyi bul­makta bile zorlanıyoruz” diyerek rüzgar sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dikkat çekti.

Nordex Menemen Fabrika Müdürü Ozan Mamay ise kanat üretiminin yüksek hassasiyet ve koordinasyon gerektirdiğini be­lirterek, üretimde 15 kişinin ay­nı anda senkronize çalışması gerektiğini, bu nedenle otomas­yonun her aşamada kolay uygu­lanamadığını ifade etti.

“İç pazara yetişemiyoruz”

Menemen fabrikasının yalnızca Türkiye pazarına yönelik kurulma­dığını belirten Nordex, tesiste üre­tilen kanatların orta vadede Avru­pa’daki projelere ihraç edilmesini planlıyor. Şirketin bilgi notuna gö­re Türkiye’nin Avrupa pazarlarına yakınlığı, Gümrük Birliği, gelişmiş imalat altyapısı ve yıllar içinde YE­KA modeliyle oluşan yerli tedarik­çi ekosistemi bu hedefi destekliyor. Özatay, Türkiye’deki talebin mev­cut üretim kapasitesini zorladı­ğını belirterek, “İç pazara yetişe­miyoruz. Bu nedenle artık Alman­ya’ya kanat göndermiyoruz. Fas ve Çin’den Almanya’ya sevkiyat yapılıyor” dedi. Nordex’in Türki­ye’deki üretim kapasitesinin önü­müzdeki dönemde yaklaşık iki ka­tına çıkarılması planlanıyor. Şir­ketin Aliağa’da da ikinci bir tesis için yatırım hazırlığı bulunuyor. Bu tesisin hangi ürünleri üretece­ği ise YEKA-6 ihalelerinin sonuç­larına göre belirlenecek.

Yerlilik oranı yüzde 51’i aşıyor

YEKA projelerinde minimum yüzde 51 yerlilik şartı, Türkiye’de rüzgar enerjisinin üretim ayağının gelişmesinde kritik rol oynuyor. Çelik tedarikinde Erdemir’in, karbon malzemede ise farklı yerli tedarikçilerin kullanıldığını ifade eden Özatay, Türkiye’de rüzgar sektörünün oluşturduğu toplam ekonomik büyüklüğün giderek arttığını kaydetti. Rüzgar türbinlerinin ekonomik ömrünün yaklaşık 20-25 yıl olduğunu belirten Özatay, bazı ülkelerde uygun rüzgar rejimi nedeniyle bu sürenin 30 yıla kadar çıkabildiğini söyledi. Özatay, kullanım ömrünü tamamlayan türbinlerin sökülerek yerlerine daha yüksek kapasiteli yeni türbinlerin kurulabileceğini belirterek, mevcut lisanslar kapsamında türbinlerin daha büyük modellerle yenilenmesine yönelik pazarın da önümüzdeki dönemde büyüyeceğini ifade etti. Öte yandan Nordex, Türkiye’deki büyümenin önümüzdeki yıllarda yalnızca yeni türbin kurulumlarıyla değil, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları, bakım-servis faaliyetleri, türbin yenilemeleri ve ihracatla birlikte genişlemesini bekliyor.

Küresel kapasite 1,3 TW’a ulaştı

Türkiye’nin toplam rüzgar kurulu gücü 2026 itibarıyla 16,2 GW seviyesine ulaşırken, rüzgar enerjisi yılın ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 13,5’ini karşıladı. 2025 yılında yaklaşık 2,1 GW yeni kapasite ekleyen Türkiye, Almanya’nın ardından Avrupa’da en fazla yeni karasal rüzgar kapasitesi devreye alan ikinci ülke oldu. Global Wind Energy Council (GWEC) verilerine göre, 2025 yılında dünya genelinde 165 GW yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi şebekeye bağlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Böylece küresel toplam rüzgâr enerjisi kapasitesi yaklaşık 1,3 TW’a ulaştı. 2025 yılında dünya genelindeki yeni rüzgâr kapasitesi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarken, bugün 138 ülke elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinden yararlanıyor.

Rüzgar işçilerini eğitiyorlar

Nordex’in Türkiye’deki yapılanması yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı değil. İzmir’deki Nordex Akademi, şirketin küresel operasyonlarına ve yatırımcılara yönelik eğitimler veriyor. Akademide bugüne kadar kişi bazında 22 bin eğitim gerçekleştirildiği, 4-5 bin farklı kişinin eğitim aldığı belirtilirken, yalnızca 2026 yılında 2419 kişiye eğitim verildi.