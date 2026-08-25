Şa-Ra Enerji'den 2,9 milyar liralık dev sözleşme
ŞA-RA Enerji, yurtiçinde yerleşik bir müşteriyle yaklaşık 2,94 milyar TL tutarında elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.
A-RA Enerji, yeni iş anlaşmasına ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirket, söz konusu sözleşmenin 2026 ve 2027 yıllarındaki ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasını bekliyor.
KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz, yurtiçi yerleşik bir müşteri ile 2.938.874.760,30 TL (yaklaşık 61.100.000 USD) tutarında elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi imzalamış olup sözleşmenin 2027 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme büyüklüğü, Şirket'in 2025 yılı hasılatının yaklaşık %41'i seviyesindedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."