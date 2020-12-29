Saat&Saat, 2021'de 5 yeni mağaza açmayı hedefliyor

Küresel saat markalarının Türkiye’deki yetkili distribütörü olan Saat&Saat, pandemi sürecinde büyümesini sürdürdü. Söz konusu dönemde mağazalaşma yatırımlarını sürdürüren Saat&Saat, Jacques Philippe ve U.S. Polo Assn. markalarını da bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'de de bünyesine yeni markalar eklemeyi planlayan Saat&Saat, yönetim kadrosunu da güçlendirdi. Kadın istihdamına öncelik vererek Pazarlama Direktörlüğü görevine Ayşem Suner’i, İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine ise Başak Aksoy’u atadı.

"Pandemi süreci bizim için fırsat dönemi oldu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Saat&Saat olarak her zaman kriz anlarına ‘Bunu nasıl fırsata çevirebiliriz?’ gözüyle bakıyoruz. Bu nedenle pandemi süreci de bizim için fırsat dönemi oldu. Bazı mağazalarımızı yeniledik, operasyonel süreçlerimizi geliştirmek ve hızlandırmak için dağıtım merkezimizde teknolojik donanım yatırımları yaptık. 2019 yazından bu yana online mağazamızı yatırımlarla geliştiriyoruz. Türkiye’de yılın ilk 6 ayında e-ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oranında arttığı açıklandı. Biz de 2019’da e-ticaret kanalımıza yaptığımız yatırımların meyvesini 2020 yılında topladık. Online’da bu seneyi geçen yıla oranla iki kat büyümeyle tamamlayacağız. 2021’den de umutluyuz. 2021’de online’daki bu büyümemizin katlanarak artacağını öngörüyoruz. Süreçlerimizi mükemmelleştirmek, tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında da yatırımlarımıza yeni satış noktaları ve yeni markalarla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.