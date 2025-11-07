Saat&Saat 2025’te 8 ödülle başarısını taçlandırdı

Türkiye’nin “saatçisi” olarak bilinen Saat&Saat, 2025 yılında hem yaratıcı iletişim çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekti. Yılın ilk yarısında Brandverse Awards’ta 5 ödül alan marka, ardından The Hammers Awards ve Gigi Awards’ta 3 yeni ödül kazanarak toplamda 8 ödülle başarısını taçlandırdı.

Saat&Saat, The Hammers Awards 2025’te “Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” kategorisinde Bronz Ödül aldı. Jüri, markanın toplumsal faydayı önceliklendiren, optimum bütçeyle yüksek etki yaratan sürdürülebilirlik yaklaşımını örnek gösterdi.

“Saat Kullanmayı Beceremedik” filmi iki ödül getirdi

Yaratıcı hikâye anlatımı ve etkileyici prodüksiyonu ile öne çıkan “Saat Kullanmayı Beceremedik” adlı kısa film ise Gigi Awards’ta En İyi Kurgu ve En İyi Film dallarında iki ödül birden kazandı. Film, modern yaşamın hızına ve zamanı doğru kullanma bilincine dikkat çekti.

“Yaratıcılığımız ve toplumsal duyarlılığımızla fark yaratıyoruz”

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak, “Kazandığımız ödüller, yenilikçi yaklaşımımızı ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. Güçlü hikâye anlatımımız ve topluma değer katma vizyonumuzla sektör liderliğimizi pekiştiriyoruz” dedi.