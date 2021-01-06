Saat&Saat'in Pazarlama Direktörlüğüne Ayşem Suner atandı

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye yetkili distribütörlüğünü yürüten Saat&Saat’in yeni Pazarlama Direktörü Ayşem Suner oldu. Aralık ayı itibarıyla görevine başlayan Ayşem Suner, çok uluslu şirketlerde sahip olduğu 15 yıllık deneyimini Saat&Saat’e aktaracak.

Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi lisansını tamamladıktan sonra eğitimini Kuzey Karolina Üniversitesi’nde İşletme üzerine sürdüren Ayşem Suner, pazarlama alanındaki kariyerine Renault’ta Ürün Müdürü olarak başladı. Ardından Suner, Michelin Lastikleri’nde Satış Destek, Operasyon ve Pazarlama Direktörlüğüne kadar pek çok üst düzey pozisyonda görev aldı.