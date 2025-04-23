Saat&Saat'ten çocuklara anlamlı proje

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği “Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da geleceğin nesillerine ilham vermeye devam ediyor.

Saat&Saat, dört yıl önce başlattığı bu özel projeyle çocuklara zamanı doğru kullanmanın önemini erken yaşta öğretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, çocukların sadece akademik değil, fiziksel ve sosyal gelişimlerini de desteklemek üzere "akıllı biyolojik saat" ve "akıllı zaman yönetimi" kavramları merkeze alınıyor. Öğrencilerin dijital çağda karşı karşıya kaldıkları ekran süreleri; tablet, bilgisayar, televizyon gibi araçların hayatlarındaki yeri yeniden ele alınarak, eğitim, spor, aile ve arkadaşlık gibi alanlar arasında sağlıklı bir denge kurmaları teşvik ediliyor.

“Akıllı Zaman” Öğrenci Gelişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi bu yıl Türkiye genelinde 10 ilde, 500 okulda tam 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.