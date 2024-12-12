Saatte 96 yeni müşteri kazandı FAVÖK’ünü yüzde 287 artırdı
Yılın 3. çeyreğinde 42,3 milyar TL ciro elde eden Hepsiburada'nın 9 aylık geliri 122 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, FAVÖK'ünü 3. çeyrekte yüzde 287, ilk 9 ayda ise yüzde 192 yükseltti. Operasyon nakit akışı da 9 ayda 3,4 milyar TL oldu.
Hepsiburada, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Temmuz-Eylül döneminde 207 bin müşteri kazanımıyla aktif müşteri sayısını 12,3 milyonun üzerine taşıyan Hepsiburada, yılın ilk dokuz ayında 98 milyon sipariş aldı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, FAVÖK’ümüzü üçüncü çeyrekte yüzde 287, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 192 yükselttik. Tüm bunlara paralel olarak kârlılık oranımız da, üçüncü çeyrekte 2,1 puan iyileşerek yüzde 11,5 ile halka arz sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.
Enflasyondan arındırılmamış verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam satış hacmini yüzde 70 artıran Hepsiburada, enflasyondan arındırılmış verilerde de yüzde 10,3 büyüdü. Bu veriler ışığında şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki toplam satış hacmi, 42,3 milyar TL oldu. Böylece Hepsiburada’nın enflasyondan arındırılmış dokuz aylık toplam satış hacmi 122 milyar liraya ulaşırken, toplam satış hacmi büyüme oranı enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.
Hepsiburada, verimlilik ve sürdürülebilir kârlılık performansını da yükselterek enflasyondan arındırılmış verilere göre FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranını yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,9 puan artışla yüzde 1,2 seviyesine çıkardı. Dokuz aylık dönemde ise 0,6 puan artışla yüzde 1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Hepsiburada’nın operasyonel nakit akışı ilk dokuz ayda yüzde 36,3 artışla yaklaşık 3,4 milyar TL’ye ulaştı; serbest nakit akışı ise aynı dönemde yüzde 50,5 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.
450 milyon TL tutarında VDMK
PASHA Yatırım Bankası A.Ş, OMG Capital Advisors danışmanlığıyla Hepsiburada adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 5 tertip halinde, 450 milyon TL tutarında, ortalama 73 gün vadeli bir Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihrac, Hepsiburada’nın müşterilerine sunduğu ‘Hemen Al Sonra Öde’ çözümü kapsamında perakende ticaretin finansmanında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiği bildirildi. Menkul kıymetleştirmeye konu toplam 600 milyon TL büyüklüğündeki alacak havuzu, her biri ortalama 1.293 TL değerinde yaklaşık 465 bin alacaktan oluşuyor. Her bir VDMK, kendi teminat havuzundan sağlanan nakit akışıyla itfa olacak .
Yüzde 51 basit getiri sunan VDMK, Turk Rating tarafından "En güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eden” kategoride değerlendirilirken, yatırım yapılabilir seviyenin en üst notu olan Kısa Vadeli Ulusal Notu TR A1 olarak notlandırıldı. Arz edilen tutarın üzerinde gelen bir taleple tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bireysel yatırımcılar yer aldı.
Toplam satışta yaklaşık yüzde 75 büyüme bekliyor
Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2024 yılının Hepsiburada tarihinde, önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek “Seneyi, toplam satış hacmimizde yaklaşık yüzde 75 büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 13 düzeyinde bir büyümeden bahsedebiliriz” açıklamasını yaptı.
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsiburada olarak, büyük bir gururla üstlendiğimiz ‘ticareti dijitalleştirme’ sorumluluğumuz sadece online bir alışveriş platformu yaratmakla sınırlı değil. Müşterilerimizin kaliteli ve güvenilir ürünlere, en kolay ve en uygun şekilde ulaşmasını sağlamak, siparişten teslimata kadar onlara en iyi müşteri deneyimini sunmak, bu vizyonun vazgeçilmez bir unsuru. Bu anlayışın ve müşteri odaklı düşünce kültürünün, son dönemde ortaya koyduğumuz güçlü bilançoların en büyük destekçisi olduğuna inanıyoruz.”
Yeni yıl hediyesi seçmenin ‘kolay yolu’ Hepsiburada’da
Hepsiburada hediye çekleri, bireysel ve kurumsal müşterilere yeni yıl alışverişinin en pratik ve güvenilir halini sunuyor. Kurumsal müşterilere yönelik olarak, toplu hediye çeki temini imkânı sunuluyor, bu sayede çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler için etkili ve profesyonel hediye çözümleri sağlanıyor. Hepsiburada güvencesiyle sunulan dijital formattaki bu hediye çekleri, Hepsiburada satıcılı ürünler arasından ihtiyaçlara uygun alışverişi kolayca gerçekleştirme imkânı tanıyor.
Teknolojiden ofis ihtiyaçlarına, kişisel bakım ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her kategoride alışveriş fırsatı sağlayan hediye çekleri, anında satın alınarak online alışverişte kullanılabiliyor. Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Yalkın Tütüncüoğlu, “Hepsiburada olarak alışveriş deneyimini kolaylaştırırken, aynı zamanda bireyler ve kurumlar için de pratik çözümler sunuyoruz” dedi.