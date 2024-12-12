Saatte 96 yeni müşteri kazandı FAVÖK’ünü yüzde 287 artırdı

Hepsiburada, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açık­ladı. Temmuz-Eylül döneminde 207 bin müşteri kazanımıyla aktif müşteri sayısını 12,3 milyonun üze­rine taşıyan Hepsiburada, yılın ilk dokuz ayında 98 milyon sipariş aldı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, FAVÖK’ümüzü üçün­cü çeyrekte yüzde 287, yılın ilk do­kuz ayında ise yüzde 192 yükselttik. Tüm bunlara paralel olarak kârlı­lık oranımız da, üçüncü çeyrekte 2,1 puan iyileşerek yüzde 11,5 ile halka arz sonrası dönemin en yüksek se­viyesine ulaştı” dedi.

Enflasyondan arındırılmamış verilere göre yılın üçüncü çeyreğin­de toplam satış hacmini yüzde 70 artıran Hepsiburada, enflasyondan arındırılmış verilerde de yüzde 10,3 büyüdü. Bu veriler ışığında şirke­tin yılın üçüncü çeyreğindeki top­lam satış hacmi, 42,3 milyar TL ol­du. Böylece Hepsiburada’nın enf­lasyondan arındırılmış dokuz aylık toplam satış hacmi 122 milyar li­raya ulaşırken, toplam satış hacmi büyüme oranı enflasyondan arındı­rılmış verilere göre yüzde 17,4 ola­rak gerçekleşti.

Hepsiburada, verimlilik ve sür­dürülebilir kârlılık performansını da yükselterek enflasyondan arın­dırılmış verilere göre FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranını yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın ay­nı dönemine kıyasla 0,9 puan artış­la yüzde 1,2 seviyesine çıkardı. Do­kuz aylık dönemde ise 0,6 puan ar­tışla yüzde 1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Hepsiburada’nın operas­yonel nakit akışı ilk dokuz ayda yüz­de 36,3 artışla yaklaşık 3,4 milyar TL’ye ulaştı; serbest nakit akışı ise aynı dönemde yüzde 50,5 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

450 milyon TL tutarında VDMK

PASHA Yatırım Bankası A.Ş, OMG Capital Advisors danışman­lığıyla Hepsiburada adına nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 5 ter­tip halinde, 450 milyon TL tutarın­da, ortalama 73 gün vadeli bir Varlı­ğa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ih­rac, Hepsiburada’nın müşterileri­ne sunduğu ‘Hemen Al Sonra Öde’ çözümü kapsamında perakende ti­caretin finansmanında yeni bir dö­nemin başlangıcına işaret ettiği bil­dirildi. Menkul kıymetleştirmeye konu toplam 600 milyon TL büyük­lüğündeki alacak havuzu, her biri or­talama 1.293 TL değerinde yaklaşık 465 bin alacaktan oluşuyor. Her bir VDMK, kendi teminat havuzundan sağlanan nakit akışıyla itfa olacak .

Yüzde 51 basit getiri sunan VD­MK, Turk Rating tarafından "En güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eden” kategoride değerlendirilirken, yatırım yapılabilir seviyenin en üst notu olan Kısa Vadeli Ulusal Notu TR A1 olarak notlandırıldı. Arz edi­len tutarın üzerinde gelen bir talep­le tamamlanan ihracın yatırımcıları arasında yatırım fonları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, kurumsal hazine departmanları ve nitelikli bi­reysel yatırımcılar yer aldı.

Toplam satışta yaklaşık yüzde 75 büyüme bekliyor

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2024 yılının Hepsiburada tarihinde, önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek “Seneyi, toplam satış hacmimizde yaklaşık yüzde 75 büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 13 düzeyinde bir büyümeden bahsedebiliriz” açıklamasını yaptı.

Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepsiburada olarak, büyük bir gururla üstlendiğimiz ‘ticareti dijitalleştirme’ sorumluluğumuz sadece online bir alışveriş platformu yaratmakla sınırlı değil. Müşterilerimizin kaliteli ve güvenilir ürünlere, en kolay ve en uygun şekilde ulaşmasını sağlamak, siparişten teslimata kadar onlara en iyi müşteri deneyimini sunmak, bu vizyonun vazgeçilmez bir unsuru. Bu anlayışın ve müşteri odaklı düşünce kültürünün, son dönemde ortaya koyduğumuz güçlü bilançoların en büyük destekçisi olduğuna inanıyoruz.”

Yeni yıl hediyesi seçmenin ‘kolay yolu’ Hepsiburada’da

Hepsiburada hediye çekleri, bireysel ve kurumsal müşterilere yeni yıl alışverişinin en pratik ve güvenilir halini sunuyor. Kurumsal müşterilere yönelik olarak, toplu hediye çeki temini imkânı sunuluyor, bu sayede çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler için etkili ve profesyonel hediye çözümleri sağlanıyor. Hepsiburada güvencesiyle sunulan dijital formattaki bu hediye çekleri, Hepsiburada satıcılı ürünler arasından ihtiyaçlara uygun alışverişi kolayca gerçekleştirme imkânı tanıyor.

Teknolojiden ofis ihtiyaçlarına, kişisel bakım ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her kategoride alışveriş fırsatı sağlayan hediye çekleri, anında satın alınarak online alışverişte kullanılabiliyor. Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Yalkın Tütüncüoğlu, “Hepsiburada olarak alışveriş deneyimini kolaylaştırırken, aynı zamanda bireyler ve kurumlar için de pratik çözümler sunuyoruz” dedi.