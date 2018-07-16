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Sabancı, ABD'de sermaye artırımına gidiyor

Sabancı Holding'in Kordsa şirketinin ABD'deki bağlı ortaklığı üzerinden iki Amerikan şirketi satın alması tamamlanırken, yeni şirketler için sermaye artırımına gitme kararı alındı.

Sabancı, ABD'de sermaye artırımına gidiyor
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Kordsa ABD'de kurulu bağlı ortaklığı Kordsa Inc'in 65 milyon dolar tutarındaki sermaye artırımına katılacağını açıkladı.

KAP'a açıklama yapan şirket ayrıca ticari havacılık sektörüne kompozit malzemeler sağlayan ABD'de kurulu iki şirketin Kordsa Inc tarafından satın alınması işleminin 98.2
milyon dolara tamamlandığını da belirtti.

Kordsa geçen yıl iki şirketi 100 milyon dolara satın almaya karar vermişti.

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