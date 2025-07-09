Sabancı Gençlik Seferberliği’ne Londra’dan 3 ödül

Sabancı Topluluğu tarafından gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği, İngiltere’nin prestijli kurumsal sosyal sorumluluk platformlarından International CSR Excellence Awards’ta üç ödül kazandı.

The Green Organization tarafından düzenlenen ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini küresel ölçekte değerlendiren ödül programında, “İnisiyatifler” kategorisinde altın, “İletişim” ve “Kurumsal Vatandaşlık” kategorilerinde ise iki gümüş ödül Sabancı’nın oldu.

Böylece, 2024 yılında başlatılan proje, kısa sürede ikinci büyük uluslararası ödül platformundan da başarıyla döndü. Nisan ayında Davos Communication Awards’ta “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk / ESG” kategorisinde de ödül alan Sabancı Gençlik Seferberliği, bu platformda Türkiye’den ödül alan tek topluluk olmuştu.

“13 ayda 22 bin gence ulaştık”

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, seferberliğin genç kuşaklara duyulan inancın ve ülke geleceğine karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı.