Sabancı Holding, Akçansa'yı satışa hazırlanıyor: Hisseler tavan yaptı!

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu paylara ilişkin bağlayıcı bir satın alma teklifi aldığını açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding’in Akçansa sermayesinin yüzde 39,72’sini temsil eden ve 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli paylarının satın alınması amacıyla, ilişkisiz üçüncü bir taraftan bağlayıcı teklif alındı.

Söz konusu teklif, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere Akçansa için toplam 1,1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden verildi.

Açıklamada, teklifin nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerli olduğu belirtildi.

Hisseler tavan yaptı

Piyasa açılışı öncesinde yapılan KAP açıklamasının etkisiyle Akçansa hisseleri Borsa İstanbul'da açılışta tavan yaptı.

Hisseler bugün saat 10.25 itibarıyla yüzde 9,99 yükselişe 202,50 liralık tavan fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Aynı dakikalarda Sabancı Holding (SAHOL) hisseleri de yüzde 3,87 yükselişle 104,60 liradan işlem görüyor.