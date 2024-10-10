Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: 2029’a geldiğimizde en az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruz

Sabancı Topluluğu, 2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık yol haritasını Londra’da yabancı yatırımcılarla paylaştı.

Sabancı Holding Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında düzenlenen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100’ün üzerinde temsilci katıldı.

Pandemiden sonra, Türk iş dünyası öncülüğünde yurt dışında gerçekleşen en kapsamlı yatırımcı buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konferans, Türkiye ekonomisindeki normalleşme adımlarının yatırımcılara aktarılması konusunda da önemli bir rol üstlendi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, Yürütme Kurulu, Topluluk şirketleri Genel Müdürleri, finans ve yatırımcı ilişkileri ekiplerinin de hazır bulunduğu konferansta Holding’in odak alanları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan yatırımcılar, gerçekleştirilen birebir görüşmelerde de Topluluk şirketleri ile büyüme stratejileri ve olası yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz”

Konferansın açılışında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine olan güvenini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden bir topluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz. Bununla birlikte, ülkemizin potansiyeline olan güvenimiz artarak devam etmektedir. Ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun birincil öncelik olarak ele alınması, iş dünyası olarak bizleri de son derece memnun etmektedir. Diğer yandan, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkelerden biri olduğunu unutmamak gerekir. Gelişmekte olan bir ülke olmak, mevcut küresel konjonktürde bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ama tüm bunların yanında Türkiye’nin muazzam bir de potansiyeli vardır. Yaklaşık 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleşmiş bir Topluluk olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuzla, hep ülkemizin hem de Topluluğumuzun, küresel ölçekte güç kazanması için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”

“Stratejik yatırımlarımız için 4 odak alan belirledik”

Dünyada sürdürülebilirlik ve dijital odağında yaşanan dönüşümün, Sabancı için yeni bir yolculuğa işaret ettiğini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de, “Biz sürdürülebilirliğe bir sosyal sorumluluk projesi ya da bir raporlama standardı olarak bakmıyoruz. Aynı şekilde, dijitalleşme bizim için sadece bir verimlilik projesi değil. Biz hem sürdürülebilirliği hem dijitali, dünya düzenini baştan aşağı değiştirecek yeni ekonomiler olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönem için hazırladığımız stratejik yol haritamızla en büyük amacımız, bu ekonomilerin müşterisi değil, küresel ölçekteki oyun kurucusu olmak. Bu oyun kuruculuğun getirdiği bilgi birikimini, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için seferber etmek. Bu anlayış doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde, yatırım önceliklendirmemizi enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler olmak üzere 4 ana odakta toplayacağız. Topluluk şirketlerimiz, bir yandan ana işlerini koruyup büyütürken bir yandan da yeni büyüme platformlarında, dünyanın en iyi uygulamalarının izinde olacak. Sabancı’nın ‘her zaman öncü ve örnek olma’ misyonunu pekiştirecek” dedi.

"En az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruz”

Bu dönüşümün Sabancı’nın hissedarları, yatırımcıları ve çalışanlarının yanında tüm paydaşları için büyük bir değer yarattığının da altını çizen Cenk Alper, “Dinamik portföy yönetimi anlayışımız ve yeni ekonomi odaklı küresel büyüme stratejimizle, gelecek 5 yılda mevcut net aktif değerimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer bir ifadeyle, 2029 yılına geldiğimizde, hem ana işlerimizdeki büyümenin hem de yeni iş kollarında ölçeklenmenin etkisiyle, değer anlamında en az bir Sabancı daha yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.