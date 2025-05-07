Sabancı Holding ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı: 336,8 milyar TL’lik satış geliri

Sabancı Holding, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlara göre, Holding’in söz konusu dönemdeki kombine satış geliri 336,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Kombine FAVÖK ise 38 milyar TL oldu.

Holding, banka dışı FAVÖK marjında son üç yılın en yüksek ilk çeyrek performansına ulaştığını duyurdu. Açıklamada, güçlü nakit yapısı ve düşük borçluluk oranının korunduğu belirtildi.

Yatırımlarına ilişkin bilgi veren Sabancı Holding, Enerjisa Üretim'in YEKA RES-2024 ihalelerinde iki bölge için toplam 750 MW kapasite hakkı elde ettiğini, bu projelerin 2027 yılı son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca önceki YEKA RES-2 projeleri kapsamında 1.000 MW’lık kapasitenin de kademeli olarak devreye alındığı belirtildi.

Malzeme teknolojileri tarafında ise Afyon, Bunol ve Eskişehir’de gerçekleştirilen güneş enerjisi yatırımları öne çıktı. Açıklamada, yurt dışında çeşitli ileri teknoloji alanlarında sürdürülen yatırımlara da yer verildi.

Temettü politikasına ilişkin olarak, 2024 yılına dair nakit kâr payı ödemelerinin Nisan ayında tamamlandığı, bu uygulamanın kesintisiz 23 yıldır sürdürüldüğü kaydedildi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 2025 yılının zorlu geçeceğini ancak bilançolarının yatırım yapmaya uygun olduğunu belirterek, “2025 yılı zor bir yıl olacak ama bilançomuz yatırım yap diyor” dedi. Alper, 2024 yılında 78,3 milyar TL yatırım yaptıklarını ve 2029 yılına kadar bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Alper ayrıca, grubun aktif büyüklüğünü 2029 yılına kadar 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını ve bu kapsamda sürdürülebilir, dijital ve inovasyona dayalı yatırımlara odaklandıklarını söyledi.