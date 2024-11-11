Sabancı Holding, Kordsa, Çimsa ve Enerjisa ile büyüyor

Kerim Ülker

Oriana Solar LLC, Teksas eyaletinde 232 MW’lık güneş enerjisi santrali ve 60 MW’lık enerji depolama tesisi lisansını elinde bulunduruyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor. Bu iki yatırımla birlikte Sabancı Topluluğu’nun ABD’deki yenilenebilir enerji portföyü de 500 MW’ı aşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bu kapasitenin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Sabancı’nın en önemli şirketlerinden Kordsa ise ABD pazarında satın almalarla büyüyor. 2018 yılında uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies’i yaklaşık 100 milyon dolara satın alma kararı alan, ardından 2019’da bu kez uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlayan Axiom Materials’ı 181 milyon doları şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96’sını bünyesine katan Kordsa, 3’üncü önemli yatırımını da Lüksemburg menşeli INVISTA S.a r.l. firmasının ABD’nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga tesisini 4 milyon dolara satın alarak yaptı. ,

Buraya da 50 milyon dolarlık üretim tesisi kurmak için düğmeye basan Kordsa’nın ülkedeki toplam yatırımı 400 milyon dolara ulaşmış durumda. Çimentoda da Sabancı Grubu’nun önemli yatırımları bulunuyor ABD’de. Houston’daki öğütme tesisiyle ABD’de üretim yapan Çimsa, 600 bin ton yıllık kapasiteye sahip tesise yönelik geçen yıl 82 milyon dolarlık yatırım kararını duyurmuştu.