Sabancı Holding, Radiflow yatırımını 1 dolara sattı, 5 milyon dolar zararla çekildi

Sabancı Holding, Hollanda’da faaliyet gösteren siber güvenlik firması Radiflow’daki yüzde 69,84’lük hissesini 1 dolara devretti. Yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da feragat eden holdingin toplam zararı 5 milyon dolara ulaştı.

NTV Para'da yer alan habere göre Sabancı Holding, Hollanda merkezli bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV aracılığıyla ortak olduğu siber güvenlik firması Radiflow’daki hisselerini devretti. Holding, Radiflow’un sermayesinin yüzde 69,84’ünü temsil eden payları yalnızca 1 dolarlık sembolik bedelle mevcut ortağa devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket açıklamasında, Radiflow’un faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve bu durumun finansal tablolar üzerindeki olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla satış kararının alındığı belirtildi.

Toplam zarar yaklaşık 5 milyon dolar

Bununla birlikte, DxBV tarafından Radiflow’a daha önce sağlanan yaklaşık 2,9 milyon dolarlık alacaktan da feragat edildiği bildirildi. Böylece Sabancı Holding’in söz konusu yatırımı nedeniyle toplam zararı yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sabancı Holding KAP açıklamasında, “Ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına odaklanılması amacıyla yapılan organizasyonel gözden geçirme sonucunda bu karar alınmıştır” ifadelerine yer verdi. Ayrıca zararın, geçmiş dönemlerde ayrılmış olan karşılık nedeniyle finansal tablolar üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı da vurgulandı.