Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa’dan yeşil enerji dönüşümü

Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tüketiminde tasarruf sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor. Son olarak Enerjisa Enerji; Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Teknosa’ya yüzde 100 ‘Yeşil Enerji’ tedariki sağlayarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak önemli bir işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi kullandıkları enerjinin tamamını, Teknosa ise Enerjisa abonesi olduğu tüm mağaza ve yerleşkelerinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Şirketler bu anlaşma ile temiz enerji kaynaklarının genel alanlarda kullanımını teşvik ederken aynı zamanda ülkemizin enerjiye kesintisiz erişimi ve kaynak çeşitlendirilmesini güçlendirerek, arz güvenliğinin garantilenmesine de katkı sağlayacaklar.

Sabancı Holding, 11 bin MWh’lık enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu yenilikçi ürünlerini, sürdürülebilirliği stratejik öncelikleri arasında gören Sabancı Holding ile buluşturan Enerjisa Enerji, Holding’in yenilenebilir enerji kullanımına destek oluyor. Sabancı Holding, anlaşma kapsamında 2022 yılında kullanması beklenilen yaklaşık 11 bin MWh’lık enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Sabancı Topluluğu’nda sürdürülebilirlik anlayışı Holding’den şirketlere yayılarak Topluluğun paydaşlar için yarattığı, başta ekonomik olmak üzere farklı alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı oluyor.

Sabancı Üniversitesi, enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklarından karşılayacak

Sabancı Üniversitesi ise, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirdiği Yeşil Enerji Anlaşması ile şebekeden kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Buna göre 2022 yılında üniversite, 5 bin 980 MWh’lık elektrik enerjisi kullanımını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok üniversite tarafından örnek alınan Tuzla kampüsünde ayrıca Enerjisa ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdiği ve toplam elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını karşıladığı Güneş Enerjisi Santrali ile Kojenerasyon sistemi de bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü, 170 binin üzerinde bitkinin ve doğal bir göletin bulunduğu; kendi enerjisini üreterek elde ettiği tasarrufla tüm enerji kullanımını yüzde 100 yeşile dönüştüren bir kampüs özelliğine sahip.

Teknosa, 8.505 MWh’lık enerjiyi yeşil enerjiden karşılayacak

Teknosa ile geçen günlerde LED aydınlatma dönüşüm uygulaması gerçekleştiren Enerjisa Enerji, çevreye saygılı bir yaklaşımla önemli bir iş birliğine daha imza attı. Ayrıca Teknosa, binalarında ve mağazalarında yüzde 100 yeşil enerji kullanımına da başlıyor. 2022 yılında kullanılması beklenilen 8 bin 505 MWh’lık enerjinin tamamını Yeşil Enerji’den karşılayacak olan Teknosa, sürdürülebilirlik alanında adımlar atarken, müşteri deneyimini de sürekli olarak iyileştiriyor.