Sabancı Holding sigaradan çıkıyor

Sabancı Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Philip Morris ile holdinge ait olan Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış’ın sermayesinin yüzde 24,75'ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, 2 milyar 887 milyon TL bedelle Philip Morris’e ve/veya iştiraklerine devri için Rekabet Kurumu’na mürcat ettiği duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi: “Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Şirketimiz ve PM arasında bir pay alım-satım sözleşmesi imzalanacak ve kapanış işlemleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış işlemleri tahtında, Şirketimize ait PHILSA ve PMSA payları PM'ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası devir bedeli aynı gün Şirketimizce tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, devir bedeli önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır.

Bu çerçevede, işleme ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Şirketimiz ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.”