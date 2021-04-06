Sabancı Holding üst yönetiminde iki ayrılık yaşandı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, 22 Ocak 2016'dan bu yana Sabancı Holding Finans Grup Başkanı olarak görev yapan Barış Oran'ın kariyer tercihi doğrultusunda 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağı belirtildi.

Holding, Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka'nın da kariyer tercihi doğrultusunda 11 Mayıs itibarıyla görevini bırakacağını duyurdu.

İki pozisyona yönelik yapılacak atamalar ile ilgili duyurunun ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.