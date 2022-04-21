Sabancı Holding, WBCSD'de sürdürülebilir inovasyon ve kapsayıcılık uygulamalarını anlattı

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) 2022 Delegasyon Toplantısı, İsviçre’nin Montrö şehrinde düzenlendi. Sabancı Holding, bu yılki gündemi, iklim acil durumu, biyoçeşitlilik ve doğa kaybı ile artan eşitsizlikler olan toplantıya üst düzey katılım sağlayarak çeşitli temaslarda bulundu.

Toplantılarda Sabancı Topluluğu ve diğer özel sektör temsilcilerinin ürün, hizmet ve yatırımlarıyla bu sorunlara nasıl çözüm bulabileceği tartışıldı. Sürdürülebilirliğin enerji ve gıda krizinin etkisiyle sosyal boyutun öneminin arttığı ele alındı.

Sabancı Topluluğu, WBCSD ile yürütme kurulu ve genel müdür seviyesinde sürdürülebilirlik gündemini daha yakından takip etmek için bir gelişim programı oluşturulması konusunda da iş birliği yapıyor.

"Kadın yönetici oranımız AB ortalamasının da üzerinde"

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sabancı Holding olarak faaliyet gösterdikleri sektörler ve etki alanları itibarıyla eşitlik konusunda yoğun bir gündemlerinin olduğunu belirtti.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne üye olan bir şirket olarak, kadın yönetici oranının yüzde 37 ile AB ortalamasının da üzerinde olduğunu vurgulayan Timur, şunları kaydetti: “Bununla birlikte bu orana neden eşitliği yakalamayalım diye bakıyoruz. Holding düzeyinde en geç 2030'a kadar bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için üst yönetim aday havuzlarında kadın oranını artırmak üzere performans hedefleri koyuyoruz. Grubumuzdaki yetenek gelişim programlarından yararlanan çalışanlarımızda da kadın ve erkek oranının eşit olmasını gözetiyoruz. Hatta liderlik programlarımızda şehir dışı eğitimlere katılan ve uzakta oldukları süre zarfında çocuk bakımı konusunda destek alamayan çalışanlarımızın çocuklarıyla birlikte gelmelerini destekliyoruz. Tüm çalışanlarımız için eşit işe eşit ücret uygulamak en önemli hassasiyetlerimizden. Ön yargılar, cinsel taciz, şiddet ve cinsiyetçi dil konularında çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizin bazılarını çalışanlarımızın ailelerinin katılımına açıyoruz. Çalışan ve insan hakları konusundaki standartlarımızı tedarikçilerimizden de bekliyoruz. Yapay zeka temelli yeni yetenek yönetimi programımız Talent-In’de çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerimiz doğrultusunda yaş ve cinsiyet gibi parametreleri analizlere dahil etmeyerek insana dair tüm süreçlerde önyargıların önüne geçmeyi amaçlıyoruz."

Hakan Timur, bir diğer önceliklerinin de gençlerin stratejik karar süreçlerine katılımı olduğunu belirtti. Onların geleceği için karar verildiğini ama ne yazık ki iş dünyasında gençlerin karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmediğini vurgulayan Timur, "Geçtiğimiz dönemde Topluluğumuz bünyesinde 27 yaş altında 29 çalışanımız 5 yıllık stratejik iş planını incelediler ve 84 farklı öneride bulundular. Bu önerilerin 14’ünü iş planımıza dahil ettik. Onlara X-Challengers adını veriyoruz; çünkü stratejimize bir anlamda meydan okuyorlar ve vizyonumuzu bir adım ileri taşımamızı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

“Tüm topluluk şirketleriyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz”

Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü Derya Özet Yalgı da ürün, hizmet ve yatırımlarıyla düşük karbon ekonomisine geçiş arasındaki ilişkiye iki farklı açıdan baktıklarını belirtti.

Bunlardan ilkinin, mevcut işleri dönüştürerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) katkıda bulunan veya emisyonları önleyen ürün ve hizmetleri çeşitlendirmekle ilgili olduğunu aktaran Yalgı, "Bu odağımızı güçlendirmek için kullandığımız araçlardan biri üst yönetim performans hedeflerine sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin sayısındaki artışı eklemek." ifadelerini kullandı.

Yalgı, bununla beraber sürdürülebilir iş modelleri adı verilen tematik görev gücü aracılığıyla Ar-Ge, ürün geliştirme ve satış gibi kilit ekiplerde bu anlayışı yerleştirmek üzere tüm topluluk şirketleriyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

İkinci boyutunun ise bu konuyu büyüme stratejisinin bir parçası haline getirmeleri olduğunu açıklayan Yalgı, "Büyüme platformlarımızı ileri malzeme teknolojileri, yeni elektrik kaynakları, sürdürülebilir yapı malzemeleri, elektrifikasyon, dağıtık yenilenebilir üretim ve yeni enerji araçları gibi alanlarda tanımladık. Strateji ekiplerimiz, yeni yatırımların yalnızca doğaya ve topluma etkilerini en aza indirmeye değil, aynı zamanda bu yatırımların ekosistemdeki değişimi nasıl hızlandıracağını da ele alıyor." değerlendirmesinde bulundu.