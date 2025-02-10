Sabancı Holding'de yeni dönem başlıyor! 'Bankacılık' ve 'Finansal Hizmetler' birleşti

Bugüne kadar Sabancı Holding'te ayrı grup başkanlıkları altında konumlanan bankacılık ve finansal hizmetler faaliyetlerinin tek çatı altında yürütülmesine karar verildi. 'Bankacılık' ve 'Finansal Hizmetler'in birleştiği Grup Başkanlığı’na Hakan Binbaşgil atandı

31 Mart 2025 tarihi itibariyle Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı görevinden ayrılacak Haluk Dinçer, bundan sonraki dönemde Agesa, Aksigorta ve Medisa şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya devam edecek.

"5 yıllık hedef: Net aktif değeri iki katına çıkarmak"

Alınan yeni kararın sinerji yaratacağına dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “2029 yol haritamızda ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki 5 yılda, net aktif değerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken, bir yandan ana işlerimizi koruyup büyütecek, bir yandan da şirketlerimizin yeni büyüme platformlarında ilerlemesini sağlayacağız.... Son yıllarda bankacılık iş kolumuzun ortaya koyduğu dijital dönüşüm başarısının mimarlarından olan Hakan Binbaşgil’in, bu yeni organizasyon yapısıyla Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanı olarak görev alacak olması, Topluluğumuzun büyüme yolculuğunun da önemli itici güçlerinden birisi olacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

"Sigorta şirketlerimize tecrübeleriyle destek olacak"

Haluk Dinçer ile ilgili açıklamalarda da bulunan Alper, “Haluk Dinçer, Topluluğumuzda 30 yıldır sürdürdüğü Grup Başkanlıkları görevlerinde büyük başarılara imza atarken; gıda, perakende ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin gelişmesinde önemli roller üstlendi. Yeni dönemde, sigorta şirketlerimizle onun tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Kendisine Topluluğumuza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diliyorum” dedi.