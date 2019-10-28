Sabancı Holding'den 29 Ekim'e özel reklam filmi

28 Ekim 2019

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yayımladığı kutlama mesajında, Sabancı Topluluğu’nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen, ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Onu yaşatmak, onu geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevidir. Biz, Sabancı olarak, Ata’mızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden aldığımız güç ve ilhamla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

81 KELİME İLE 81 İLİ ANLATTILAR

Sabancı Holding’in, Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü için hazırladığı filmde ise, Türkiye’nin dört bir yanından yaşamları ve yüzleri konu edinen çarpıcı kareler yer aldı. Karadeniz’in yemyeşil yaylalarından Mardin’in dar sokaklarına uzanan hikayelerle; doğudan batıya, halaydan horona uzanan kardeşlik yelpazesinde anlamlı mesajlar verildi. 12 kişilik kadronun yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ederek Anadolu’nun dört bir yanını dolaştığı reklam filminin dikkat çeken şarkısı da rap tarzında yorumlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 96 yıllık mirası olan Cumhuriyet’in birleştirici gücüne vurgu yapan reklam filminin müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye’nin 81 iline referans verildi. Üç kişilik yazar ekibi tarafından özel olarak yazılan müzik çalışmasında, ülkenin geleceği olan gençlerin dinamizmini ve Anadolu insanının samimiyetini anlatan satırlar yer aldı. Sözleriyle fark yaratan şarkı, sosyal medyada da son yılların en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.