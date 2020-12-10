Sabancı Holding'den Carrefoursa için 'yüzde 5' adımı

Sabancı Holding, Carrefoursa paylarının fiili dolaşım oranının yüzde 5'e yükseltilmesi için ilk adımı attı. Holding, Carrefoursa paylarından 2.5 milyon TL nominal değerli kısmının borsada işlem görebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurduğunu duyurdu.

Açıklamada, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusunda CarrefourSA da yer aldığı fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altında olan şirketlerin paylarının 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceği uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Sabancı Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında; CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesi ve böylelikle mevcutta işlem gördüğü Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye devam edebilmesi amacıyla, Şirketimiz portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000,00 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul, fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021’e kadar süre tanımıştı. Yüzde 5’in üzerine çıkarılmayan paylar ise Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edeceği uyarısında bulunmuştu.