Sabancı Holding'den ilk yarıda 2.2 milyar net kar

12 Ağustos 2020

Sabancı topluluğunun yılın ilk yarısındaki 2,2 milyar liralık net karının COVID-19 pandemisinin etkilerinin en sert hissedildiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çeken Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. 2020’ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdik. Sahip olduğumuz bu avantajlar, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer alıyor. Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, COVID- 19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Alper şöyle devam etti, “Var olduğumuz tüm sektörlerde attığımız adımlar, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Sektörel olarak baktığımızda, enerjide sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarımızın ön plana çıktığını görüyoruz. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Sanayide yurtdışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik. Finansal hizmetler ve perakendede ise, özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık.

"Zorlu şartlara rağmen fedakarca görev yaparak sorumluluklarını başarıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. İleri teknoloji yaklaşımımız, sürdürülebilirlik odaklı hamlelerimiz ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza maksimum değeri sağlamak için Türkiye’nin Sabancı’sı olarak daha güçlü bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Sürdürülebilirlikte uluslararası başarılar

Alper, ayrıca sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekerek, "Yakın zamanda yayınlanan uluslararası bir raporda, Sabancı Holding’in Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel Sürdürülebilirlik (ESG) açısından bölgede göze çarpan bir konumda olduğunu ve ESG ile ilgili yatırımlarından hisse senedi yatırımcılarını daha fazla çekme potansiyeline sahip, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölgesi’nde tercih ettiği 5 şirket içinde olduğunu belirtildi." dedi.

(Kaynak:Foreks)