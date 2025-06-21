Sabancı Holding'den organizasyonel değişiklik

Sabancı Holding organizasyon yapısında değişiklik yaptı. Bu doğrultuda; hisselerinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan DxBV’nin çatısı altında yer alan şirketler, faaliyetlerine Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e doğrudan bağlı olarak devam edecek.

Geçen günlerde Sabancı Holding CEO’luğu görevini üstlenen Kıvanç Zaimler, mevcut rolüne ek olarak, Topluluk bünyesindeki yurtiçi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam ediyor.

Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması amaçlanıyor.