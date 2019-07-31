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Sabancı Holding'in CEO'su değişti

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen 31 Temmuz itibarıyla görevinden ayrıldı. Göçmen'in yerine Cenk Alper atandı.

Sabancı Holding'in CEO'su değişti
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Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz itibarıyla kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı.     

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı bildirildi.     

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapan Alper'in CEO'luğun yanı sıra bu görevi de sürdüreceği belirtildi.   

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