Sabancı Holding'in CEO'su değişti
Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen 31 Temmuz itibarıyla görevinden ayrıldı. Göçmen'in yerine Cenk Alper atandı.
Sabancı Holding CEO Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz itibarıyla kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, CEO'luk görevine 1 Ağustos itibarıyla Cenk Alper'in atandığı bildirildi.
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapan Alper'in CEO'luğun yanı sıra bu görevi de sürdüreceği belirtildi.