Sabancı Holding'in organizasyon yapısında değişiklik yapıldı

Sabancı Holding, ana iş kollarında büyüme ve yeni yatırım platformlarına odaklanma hedefiyle organizasyon yapısını yeniden şekillendirdi. Yapılan açıklamaya göre Mobilite Çözümleri Grup Başkanlığı’nın faaliyetlerine son verildi.

Bu kapsamda, hali hazırda Mobilite Çözümleri Grup Başkanı olarak görev yapan Cevdet Alemdar görevinden ayrıldı. Söz konusu yapı Brisa bünyesinde Malzeme Teknolojileri Grup Başkanlığı altında konumlandırılacak.

Sabancı Holding, bu değişiklikle birlikte büyüme stratejisine daha bütüncül ve sadeleşmiş bir yapı ile devam etmeyi hedefliyor.