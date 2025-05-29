Sabancı Holding'in yeni CEO'su belli oldu

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, koltuğu 1 Haziran'da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Kıvanç Zaimler'e devredecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, “9 yıldır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son 6 yılında da Holding CEO’su olarak Topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Cenk Bey’e, şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

'Enerji operasyonlarımızın büyümesine önemli katkılarda bulundu'

Çulhacı, Sabancı Topluluğu'nun kendi liderlerini yetiştirme konusunda iş dünyasına öncülük ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, 17 yıldır Topluluğumuzda farklı liderlik rolleri üstlenmiş ve 2018’den bu yana da Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler, 01 Haziran itibarıyla Sabancı Holding’in yeni CEO’su olarak atanmıştır. 2006’da kurulan enerji iş kolumuzun en büyük iş kollarımızdan biri haline gelmesinde büyük payı olan Kıvanç Zaimler, enerji operasyonlarımızın büyümesine, kurumsallaşmasına ve yurt dışına açılmasına önemli katkılarda bulunmuş; bu alanlardaki tecrübesiyle topluluğumuzu ve ülkemizi uluslararası ölçekte de başarıyla temsil etmiştir. Kıvanç Bey’in liderliğindeki yönetim ekibimiz, bir yandan farklı iş kollarımızdaki operasyonlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanırken, bir yandan portföyümüzün geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atacaktır. Bu vesileyle, bu bayrak değişiminin Topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Kıvanç Zaimler kimdir?

Sabancı Topluluğu’na katılmadan önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992’de başlamıştır. İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi’nde devam etmiş; uluslararası akademik birikimini kariyerine de yansıtmıştır.

Kıvanç Zaimler, 2008 yılında katıldığı Enerjisa’da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş, 2016–2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine liderlik etmiştir.

2018-2025 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler; Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim’in yanı sıra, Sabancı’nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Son dönemde, Sabancı Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, bu görevleri boyunca hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etmiştir.

Enerji alanındaki liderliğine ek olarak Zaimler, SabancıDx’in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlamış; Aksigorta ve Agesa’da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlenmiştir.

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsilen aktif rol almaktadır.