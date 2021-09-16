Sabancı Topluluğu, 9 ayda 73 uluslararası ödül aldı

Sabancı Topluluğu, hayata geçirdiği farklı proje ve uygulamalarıyla 2021’in ilk 9 ayında toplam 73 uluslararası ödül aldı.

Sabancı Holding, Akbank, Akçansa, Agesa, Aksigorta, Brisa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Sabancı DX ve Teknosa’nın kazandığı ödüller, Sabancı Topluluğu’nun insan kaynakları alanındaki konumunu pekiştirdi.

Ödüller, Stevie The International Business Awards, The Stevie Awards for Great Employers, Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence ve ATD (Association for Talent Development) gibi alanında dünyanın önde gelen organizasyonları tarafından verilirken, Sabancı Topluluğu, Sabancı Holding ile birlikte, 4 topluluk şirketi tarafından alınan 17’si altın toplam 33 ödülle The Stevie Awards for Great Employers ödül programının tarihinde, aynı yılda en fazla altın ödüle hak kazanan Türk şirketler topluluğu oldu.

Yanı sıra Sabancı Holding, Stevie The International Businesss Awards kapsamında, çeşitlilik ve kapsayıcılıkta 1’i altın olmak üzere toplam 3 ödülün sahibi olurken; 10 topluluk şirketi de Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence bünyesinde 14’ü altın toplam 36 ödül kazandı. Aksigorta ise, yetenek yönetimi alanındaki çalışmalarıyla ATD’nin Best Ödülü’ne layık görüldü.