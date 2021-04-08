Sabancı Topluluğu'ndan sağlık çalışanları ailelerine mentorluk ve kariyer gelişimi desteği

Salgın sürecinde teknoloji ve inovasyon gücünü seferber eden ve toplam büyüklüğü 32,3 milyon TL'yi bulan hibe ve bağış programları geliştiren Sabancı Topluluğu, şimdi de sağlık çalışanlarının aileleri için harekete geçti.

Sabancı Topluluğu tarafından hayata geçirilen "YarınBizim" projesiyle sağlık çalışanlarının üniversite sınavına hazırlanan çocukları ve kardeşlerine mentorluk ve kariyer gelişim desteği verilecek.

Aynı zamanda Dünya Sağlık Günü olan 7 Nisan'da resmi olarak başlatılan projeden, sağlık çalışanlarının 11 ve 12'nci sınıflarda okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavlarına hazırlanan çocukları ya da kardeşleri yararlanabilecek. Başvurular, 14 Nisan'a kadar "yarinbizim.com" adresinden yapılabilecek.

Proje iki ayaktan oluşuyor

Sabancı Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, "YarınBizim" projesi; "mentorluk programı" ve "kariyer gelişim programları" olarak eş zamanlı ilerleyecek iki ayaktan oluşuyor. Projenin ilk ayağı kapsamında öğrenciler, kendisine en uygun olan Sabancı Topluluğu çalışanlarından oluşan mentorlar ile eşleştirilecek. Farklı sektörlerden iş insanları ve fikir önderleri olan mentorlar, gençlerin başarı yolculuğuna katkı sağlayacak, tecrübelerini online ortamda öğrencilerle paylaşacak.

Projenin ikinci ayağında ise çevrim içi eğitim ve webinar'larla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak.

Bu süreçte Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj Ofisi tarafından kariyer destek programları da uygulanacak, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.

"Proje ile 2 yılda bin gence ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, proje kapsamında gönüllülüğün gücünden ilham alan bir mentorluk paydaşlığı kurmayı hedeflediklerini söyledi. Alper, sağlık çalışanlarının 11 ve 12’nci sınıflarda okuyan veya mezun olmuş ancak henüz üniversiteye girmemiş çocukları ve kardeşleri için geliştirdikleri programa, Sabancı Topluluğu çalışanlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve kamuoyunun yakından takip ettiği fikir önderlerinin de destek verdiğini bildirdi.

Bu gönüllü iş birliklerinin yaratılan etkiyi çok daha güçlendireceğini belirten Alper, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir yandan pandemi döneminde ebeveynlerinin taşıdığı yük, diğer taraftan online eğitimin güçlükleri, üniversite sınavına hazırlanmaya çalışan gençlerin üzerinde büyük bir baskı yarattı. Özellikle projemize katılan gençlerin ebeveynlerinin bu dönemde tüm zaman ve emeklerini toplum sağlığı için harcadıklarını unutmuyoruz ve şimdi 'sıra bizde' diyoruz. Onların çocuklarını üniversiteye, kariyerlerine ve geleceğe hazırlarken destek sağlamak, bizim için sosyal sorumluktan öte gönül borcudur. Sunacağımız rehberliğin gençlerimizin geleceğe dair çok daha bütüncül bir bakış açısı kazanmasını ve kendilerini daha iyi ve güvenli hissetmesini sağlayacağına inanıyoruz. YarınBizim projemizle 2 yıl içinde bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu rakamın katlanarak artacağına inanıyorum."