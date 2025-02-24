Sabancı Topluluğu'nun 100. yaşına özel film serisinin ilki yayımlandı

Hacı Ömer Sabancı tarafından 1925 yılında temelleri atılan Sabancı Topluluğu, bu yıl 100’üncü yaşını kutluyor. “Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma” ilkesi doğrultusunda hareket eden Sabancı Topluluğu, 100’üncü yıl iletişimi kapsamında hazırladığı film serisinin ilkini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Söz konusu film, Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın, amcası Hacı Ahmet Sabancı ile birlikte Kayseri’den Adana’ya yürüyerek ulaşmasını konu alıyor. Filmde, 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet’in bu topraklara getirdiği güven, cesaret ve inançla temelleri atılan Sabancı’nın 100 yıldır ülkesi ve milleti için kararlıkla çalışmasının altı çiziliyor.

Üç yeni film daha paylaşılacak

100. yıl iletişimi kapsamında hazırlanan film serisini değerlendiren Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, “Bugün bu hikayenin bir asırdır devam etmesini sağlayan, Sabancı’nın bu topraklarda yarattığı güven duygusudur. 100’üncü yılımızın çatı temasını ‘Birlikteliğin 100’ü’ olarak belirlememizin temel nedeni de bu. Yıl boyunca yapacağımız tüm iletişim çalışmalarını da bu çatı altında hayata geçireceğiz. Geçmişe duyduğumuz saygı ile geleceğe dair umutlarımızı birleştiren bu anlayış, Sabancı’nın uzun vadeli vizyonunun bir yansıması. Bu film, tüm bu stratejinin ilk ayağı. Önümüzdeki dönemde, yayınlayacağımız yeni filmlerle, Sabancı’nın 100 yıllık bilgi birikimini, gençlere verdiği önemi, teknoloji odaklı gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. En büyük hedefimiz, Sabancı’nın ikinci yüzyılında da bize duyulan bu güvene layık olabilmek. Bunun için yorulmadan çalışmaya, tüm iletişim süreçlerimizi de bu kapsamda ele almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birlikteliğin 100’ü” film serisinin ilkine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=kx2Ets4sjqs