Sabancı Topluluğu'nun yeni Teknoloji ve Etki Merkezi açıldı

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında açılan 8’inci Teknoloji ve Etki Merkezi dijitalde açıldı. 61 farklı eğitim verilen Merkezler'de gençler, sabancigenclikseferberligi.com sitesi üzerinden kayıt oluşturup, ‘Kariyer Gelişimi’, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Liderlik’ ve ‘Sürdürülebilirlik gibi pek çok alanda eğitime ve düzenlenecek etkinliklere katılabiliyor.

Sabancı Topluluğu’nun büyüme alanları olan enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, dijital teknolojiler ve mobilite çözümlerinde teknik eğitimlere erişim fırsatı bulan gençler, aynı zamanda Kurumsal Krizler Eğitim Programı ile yönetim dünyasındaki gerçek vakaları detaylı bir şekilde ele alabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu eğitimlere bugüne kadar yapılan başvuru sayısı da 4.450’yi aştı.

"Gençlere sahip çıkmak en büyük değerimiz"

“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye’yi yeni bir sosyal girişim modeliyle tanıştırdıklarının altını çizen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sadece 7 ayda, 7 fiziki, 1 dijital merkez açtık. 10 bin gencimiz bu merkezlere başvurdu, Bunların neredeyse yarısı, online eğitimlerimize katıldı. Tüm bunlar, aslında gençlerin bu ülkeye olan sevgisinin bir göstergesi. Gençlere sahip çıkmak, Sabancı’nın en büyük değerlerinden biridir. Biz bu değeri yüceltmeye, gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikte çok daha parlak bir geleceğe ilerleyeceğiz” dedi.

3 yıllık hedef: 30 bin gence ulaşmak

Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllüleri'nin desteğiyle hayata geçirilen Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri’ne, 18-34 yaş arasındaki genç yetenekler başvurabiliyor. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi hedefleniyor.