Sabancı Topluluk şirketlerinden DxBV, Bulutistan’ın yüzde 65 hissesini satın aldı

Ana stratejisi doğrultusunda altyapıdan servislere kadar bulut çözümlerini uçtan uca verme ve geleceğin dijital şirketleri için güçlü bir dijital iş ortağı olma felsefesi ile hem organik yatırımlar yapan hem de şirket satın almalarıyla portföyündeki dijital teknoloji şirketlerini büyütmeyi hedefleyen DxBV, bu stratejisi kapsamında Bulutistan ile bölgede ve uluslararası pazarlarda büyümeyi amaçlıyor.



“Bulutistan’ın başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz”

Satın almanın, DxBV’nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformları ile yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, “Sabancı Topluluğu olarak son yıllarda dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda Sabancı Ventures’ın da yatırımlarından biri olan Bulutistan’ı DxBV portföyü içinde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan’ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.



“DXBV ile birlikte daha da büyüyeceğiz"

Bulutistan CEO’su Begim Başlıgil ise şunları söyledi: “Bu yatırım sayesinde başta Türkiye’de ve hizmet verdiğimiz diğer ülkelerde daha büyük ve daha güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturup, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bulutistan'ın teknoloji sektöründeki potansiyelini ortaya çıkararak bölge ekonomisine katkı sağlayıp bu alanda uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. DxBV ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni ortaklık yapımızla hep birlikte geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz.”