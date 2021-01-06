Sabancı Üniversitesi'nin geliştirdiği nano-kil katkılı ambalaja lisans alındı

Özellikle ambalajlara odaklanarak, gıdaların bozulmasını engellemenin alternatif yollarını arayan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Araştırmacısı Hayriye Ünal ve ekibi, bu çok yönlü ambalaj ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı işlevler kazandırılmış kil nanotüpleri içeren bir ambalaj filmi geliştirdi. ABD, Türkiye ve 5 farklı Avrupa ülkesinde patent belgesi alan bu teknoloji, BUBA Ventures’ın tarım şirketi olan TreeT BUBA Tarım ve Teknolojileri tarafından lisanslandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TreeT BUBA Tarım ve Teknoloji şirketine lisanslanan patent için TÜBİTAK Patent Lisans çağrısına (1516) yapılan proje başvurusu TÜBİTAK tarafından başarılı görüldü ve desteklenen 14 proje arasında yer aldı. İmzalanan lisanslama sözleşmesi ile gıdaların raf ömrünü uzatan ambalaj filmleri tüketicinin kullanımına sunulacak.

Gıda bozulmalarının önlenmesi hedefleniyor

Verilen bilgiye göre, geliştirilen ambalaj malzemesi ile gıdadaki bozulmaların önlenmesi hedefleniyor. Nano-kil içerikli ambalaj filmi, meyve ve sebzelerden salınan ve bozulmalarına neden olan gazları absorb edebiliyor. Ayrıca bu ambalaj filmleri anti-bakteriyel ajanlar ile katkılandırıldığında gıdaların üzerindeki bakteri oluşumu engelleniyor.

Nano-kilin ambalaj içinde olması bir bariyer özelliği sağlıyor, bozulmaya sebep olacak gazların içeri girmesini engelliyor. Yapılan çalışmalar, buzdolabında dahi çabuk bozulabilen domates, çilek, yeşillikler, muz ve tavuk gibi gıdaların, geliştirilen ambalaj filmleri ile paketlendiğinde raf ömürlerinin belirgin şekilde arttığı ortaya koydu.

"Türkiye'de örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUNUM Araştırmacısı Hayriye Ünal, “Bu tür aktif ambalajlar sayesinde gıda güvenliğine katkı sağlayabilir, bozulma kaynaklı ekonomik zararı azaltarak gıda israfını önleyebilir, bütçelere katkı sağlanabilir." dedi.

Treet Genel Müdürü Mustafa Tamer ise, “Tarım Teknolojilerini bünyemize katarak Türkiye'de örnek bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Tarımın dijital dönüşümünden faydalanacak bir yatırım modeli hayata geçiriyoruz. Verimliliği ve kaliteyi artıracak teknolojileri keşfederek bünyemize katıyoruz.” dedi. Treet BUBA Tarım ve Teknoloji şirketi bu alanda Türkiye’de öncü bir girişim olarak Tarım girişimlerinin ve bu girişimlere yapılacak olan yatırımların önünü açamaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.