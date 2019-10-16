Sabancı Vakfı'ndan 159 projeye 23 milyon TL hibe

16 Ekim 2019

Sabancı Vakfı, hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını, Sabancı Center'da düzenlenen "Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım" toplantısında buluşturdu.

Toplantıda, 2018-2019'da Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun, deneyimleri ve projelerinin hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı.

"45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerini yürütüyoruz"

Güler Sabancı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çalışmaları için tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, toplumsal gelişme ve değişme için onların bireysel cesaretlerinin ve azminin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Hayırseverlik faaliyetlerini 45 yıldır sürdüklerini anlatan Sabancı, "Sabancı Topluluğu'nun Kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın 'Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak' ilkesiyle 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu toprakların insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden geldiğince destekliyoruz." diye konuştu.

Kadın ve gençleri odak noktalarına aldıklarına dikkati çeken Sabancı, "Fırsat ve eşitliği sunan bir toplum hayaliyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, kadın, genç ve engelli bireyleri odağımıza alıyoruz. Pusulamız insan sevgisidir. Bu alanda sorunları yerinde ve yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bugün toplumun sorunlarına duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin, yarattıkları etkiyi kendilerinden dinlemek için yine bir aradayız. " ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, Türkiye'de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için sivil toplum kuruluşlarının büyük önem taşıdığını ve sivil toplumun desteklenmesini önemsediklerini vurguladı.

"Bu yıl eğitim projelerine odaklandık"

12 yıldır hibe programları ile sivil toplum kuruşlarını desteklediklerini anlatan Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak 12 yılda Türkiye'nin 75 ilinde 159 projeye 23 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verdik ve pek çok insanın hayatına dokunduk. Bu yıl eğitim projelerine odaklanarak, kaliteli hak temelli eğitimi destekeleyen ve eğitime erişim için çalışan sivil toplum örgütlerini seçtik. Bizim verdiğimiz destek her zaman olduğu gibi toprağa bir tohum ekmekti." dedi.

Öte yandan, Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini toplantıda anlattı.

Ayrıca toplantı kapsamında bu yıl ilk defa atölyeler de düzenlendi. Bu atölyelerde, engelli hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi gibi konular ele alındı.