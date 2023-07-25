Sabancı Vakfı’ndan bu yıl da STK'lara hibe desteği

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama misyonuyla çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında bu yıl destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belirlendi.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin onayıyla seçildi.

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla 8 projeye hibe verecek.

Bu yıl ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanında destek verilen proje sayısı 2’ye çıkarken, desteklenen projelerin coğrafi dağılımı da genişledi.

Desteklenen 8 projenin uygulama illeri arasında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Artvin, Şanlıurfa ve Tunceli yer alıyor. Bir projenin uygulama yeri ise Türkiye geneli olacak.

17 yılda 231 projeye 76 milyon TL destek

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve çalışmalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Yarım asra yakın süredir, ülkemizde toplumsal gelişime ve kalkınmaya katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor, kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışıyoruz. 17 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu birçok proje ve çalışmayı destekliyoruz. Hibe Programı kapsamında ayrıca, son 2 yıldır ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanındaki projelere de destek vermeye devam ediyoruz. 17 yılda 76 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sağladığımız Hibe Programı ile bu sene de 8 projeyi destekleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına gereken desteği vermeye, toplumsal sorunların çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na bu yıl Türkiye’nin 51 ilinden 260 proje başvurusu yapıldı. Bu seneki projelerle birlikte Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı kapsamında bugüne kadar desteklediği proje sayısı ise 231’e ulaştı.