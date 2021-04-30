Sabancı'da iki üst düzey atama

Sabancı Holding'de iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

Holding'ten yapılan açıklamada Burak Orhun'un Yapı Malzemeleri Grup Başkanı, Gökhan Eyigün'ün ise Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Burak Orhun, 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı görevine getirildi.

Öte yandan, holding bünyesinde bir organizasyon değişikliğine de gidildi. Buna göre Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı ve Sabancı Holding Genel Sekreterlik fonksiyonları, “Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı” çatısı altında birleştirildi. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığına 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere halihazırda Genel Sekreterlik görevini yürüten Gökhan EYİGÜN'ün atanmasına karar verildi.