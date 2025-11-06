Sabancı’da organizasyonel değişiklik: Yeni yapı duyuruldu

2025’te 100. yılını kutlayan Sabancı Holding, topluluğun ikinci yüzyıl stratejisi kapsamında yönetim modelinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Holding, 1 Ocak 2026 itibarıyla sektörel bazlı yapıdan portföy yaklaşımına dayalı yeni bir yönetişim mimarisine geçiş yapacak.

Yeni model, tüm topluluk şirketlerinde performans, sermaye tahsisi ve dönüşüm süreçlerinin “bütüncül ve disiplinli şekilde” yönetilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda mevcut Sektörel Grup Başkanlıkları kaldırılırken, yerlerine iki ayrı yapı kuruldu:

* Stratejik Yatırımlar Başkanlıkları

* Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanlıkları

Üst yönetimde yeni görevlendirmeler

Yeni organizasyonda:

* Burak Orhun, Gökhan Eyigün ve Hakan Binbaşgil: Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı

* Umut Zenar (Çimsa CEO), İhsan Erbil Bayçöl (Enerjisa Üretim CEO), Tolga Kaan Doğancıoğlu (Sabancı İklim Teknolojileri CEO): Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı (mevcut CEO görevlerine devam ederek)

“Kolektif sorumluluk” esaslı yeni kurul yapısı

Yeni dönemde topluluk şirketlerinin yönetim kurulları da yeniden yapılandırılacak. Kurullarda tek başkan yerine, ilgili Stratejik Başkan’ın liderliğinde çoklu katılım modeli uygulanacak. Böylece karar alma süreçlerinde ortak sorumluluk esasına dayalı “portföy yönetişimi” kullanılacak.

Değişiklikler, her şirketin genel kurul ve mevzuat takvimine göre aşamalı olarak uygulanacak.

CEO Zaimler: Kutuların dışına çıkan bir yapı kuruyoruz

Yeni modeli “portföyün tamamında değer yaratımını hedefleyen stratejik bir dönüşüm” olarak tanımlayan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, şunları söyledi:

“Sektörel kutuları kaldırıp portföy bazlı bir bakış açısına geçiyoruz. Yeni yapılanmayla yatırımların daha etkin yönetilmesini, dönüşüm projelerinin hızlanmasını ve Sabancı’nın küresel rekabet gücünün artmasını hedefliyoruz.”

Holding bünyesinde Finans, Hukuk ve Uyum, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik, Kurumsal Marka ve İletişim başkanlıkları mevcut görevlerini koruyacak.