Sabancı’dan 14 girişime 60 milyon lira
Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Uçmaya neredeyse hazır) programı, ilk dönem mezunlarını verdi. Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon lira daha ilave yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet etkinliği kapsamında topluluk dışından 9, topluluk içinden ise 5 olmak üzere toplam 14 girişim aynı gün yatırımcılarla buluşup hedeflerini ve vizyonlarını paylaştılar.
Sabancı’nın ARF programının ilkine toplam 544 başvuru yapıldı
Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Topluluğu çalışanları tarafından hayata geçilirken böylece bu girişimlerde görev alan 6 Topluluk çalışanı, Sabancı ARF Almost Ready to Fly sayesinde Sabancı ile ortak olma fırsatı yakaladı. Böylece Sabancı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şirketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.
20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânıyla birlikte, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.
Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünlerini ticarileştirme ve şirketlerini büyütme imkânına sahip olacak.