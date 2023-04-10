Sabancı’dan 14 girişime 60 milyon lira

Sabancı Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Saban­cı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen mezu­niyet etkinliği kapsamında topluluk dışından 9, topluluk içinden ise 5 ol­mak üzere toplam 14 girişim aynı gün yatırımcılarla buluşup hedefle­rini ve vizyonlarını paylaştılar.

Sa­bancı’nın ARF programının ilkine toplam 544 başvuru yapıldı

Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Top­luluğu çalışanları tarafından ha­yata geçilirken böylece bu girişim­lerde görev alan 6 Topluluk çalışa­nı, Sabancı ARF Almost Ready to Fly sayesinde Sabancı ile ortak ol­ma fırsatı yakaladı. Böylece Saban­cı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şir­ketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet proto­tipini geliştirmek, ilk müşteri bağ­lantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcile­rin her birine sağlanan 30’ar bin do­larlık nakit destek imkânıyla birlik­te, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünleri­ni ticarileştirme ve şirketlerini bü­yütme imkânına sahip olacak.