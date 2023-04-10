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Sabancı’dan 14 girişime 60 milyon lira

Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Uçmaya neredeyse hazır) programı, ilk dönem mezunlarını verdi. Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon lira daha ilave yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Sabancı Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Saban­cı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün’ün katılımıyla gerçekleştirilen mezu­niyet etkinliği kapsamında topluluk dışından 9, topluluk içinden ise 5 ol­mak üzere toplam 14 girişim aynı gün yatırımcılarla buluşup hedefle­rini ve vizyonlarını paylaştılar.

Sa­bancı’nın ARF programının ilkine toplam 544 başvuru yapıldı

Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Top­luluğu çalışanları tarafından ha­yata geçilirken böylece bu girişim­lerde görev alan 6 Topluluk çalışa­nı, Sabancı ARF Almost Ready to Fly sayesinde Sabancı ile ortak ol­ma fırsatı yakaladı. Böylece Saban­cı Holding, söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olarak şir­ketlerin büyüme yolculuğunun bir parçası oldu.

20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet proto­tipini geliştirmek, ilk müşteri bağ­lantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcile­rin her birine sağlanan 30’ar bin do­larlık nakit destek imkânıyla birlik­te, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.

Söz konusu girişimler, aldıkları tohum yatırımı sayesinde ürünleri­ni ticarileştirme ve şirketlerini bü­yütme imkânına sahip olacak.