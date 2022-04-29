Sabancı'dan 45 milyon dolarlık 'dijital' hamle

2025 yılı sonuna kadar, yeni ekonomi alanında banka dışı gelirlerini ikiye katlamayı hedefleyen Sabancı Holding, iki önemli global satın alma gerçekleştirdi. Holding, veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyesine kattı.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Hollanda'da kurulu birimi DxBV, SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri şirketlerinin tamamını 13.5 milyon dolara satın almak için anlaştı.

DxBV, ayrıca Radiflow'un tamamını almak için anlaşma yaptı. Bu kapsamda ilk aşamada 31.1 milyon dolara şirketin yüzde 51'i satın alınacak, geri kalanı 2023-24 yıllarında en az 14 milyon dolara satın alınacak. İşlemlerin bu yıl üçüncü çeyreğe kadar tamamlanması bekleniyor.

Sabancı Holding, ayrıca DxBV'nin büyümesini desteklemek için yatırım planlarına bağlı olarak sermayesini 10 milyon dolardan 120 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

"Sabancı'yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz"

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada ise "yeni ekonomiyi" 5 yıllık küresel büyüme stratejisinin merkezine alan Sabancı Topluluğu'nun dijital teknolojiler alanındaki yatırımlarını hızlandırdığı belirtildi. Holding'in bu satın almalarla birlikte dijital alandaki küresel ayak izini de güçlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, çatı şirketleri DxBV aracılığıyla gerçekleştirdikleri bu iki satın almayla birlikte, dijital işlerde önemli bir atılım dönemine girdiklerini belirtti.

Daha önce de kamuoyuna ve yatırımcılara açıkladıkları üzere gelecek 5 yıldaki yatırımların yüzde 75’inin "yeni ekonomi" adını verdikleri enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında olacağını ifade eden Alper, şunları kaydetti: "Dijital teknolojiler kapsamında belirlediğimiz 4 öncelikli sektör olan siber güvenlik, dijital pazarlama, ileri veri analitiği, nesnelerin interneti alanlarında organik ve inorganik büyümemizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla, yeni ekonominin Sabancı Topluluğu’nun banka dışı gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak. Stratejik hedeflerimizin bir parçası olan bu yatırımları gerçekleştirerek Sabancı’yı dünya şirketi yapma yolunda önemli bir pozisyona taşıyoruz."

"Beş kıtada global çözümler sunacağız"

DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler de satın alma sözleşmeleri imzalanan SEM ve Radiflow şirketlerinin, bulut ve yazılım hizmetleri sunan SabancıDx ile çok güçlü bir sinerji oluşturacağını belirtti.

Zaimler, şu ifadeleri kullandı: "Yaratacağımız bu sinerji ile bir yandan geniş bir yelpazede global çözümler sunarken, bir yandan da dijital teknolojiler alanında küresel ayak izimizi pekiştireceğiz. Bu üç yapının, geçtiğimiz aylarda kurulumunu tamamladığımız DxBV şirketi çatısı altında faaliyet gösterecek olması da hedeflediğimiz bu sinerjiyi çok daha güçlü kılacak. SabancıDx ile bulut ve yazılım hizmetleri verirken, kritik altyapıları işleten sektör ve şirketler için siber güvenlik çözümlerimizi ise Radiflow sağlayacak. Tüketici pazarlaması alanında ise SEM firmamız müşterilerimize ileri düzey veri analizi yaparak benzersiz bir hizmet sunacak. Beş kıtada global çözümler sunan bu üç şirketimize Sabancı Üniversitesi’nin Ar-Ge gücünü de eklediğimizde, 2025 sonunda bir 'unicorn'umuz olma potansiyelini görüyoruz."