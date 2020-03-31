Sabancı'dan Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağış

31 Mart 2020

Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı’na Covid-19 ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Covid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapacak.

Türkiye’nin ve dünyanın dayanışma kavramına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğini belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bu zorlu süreçte de dayanışma ruhu ile ülkemiz ve insanımız için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu salgından ancak bilim ve teknoloji ile çıkacağımıza inanıyoruz. Bu inançla Sabancı Topluluğu’nun tüm teknoloji ve bilim imkanlarını seferber ettik” dedi.

Aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek

Covid-19 vakaları Türkiye’de de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluklarının bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Alper, “Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm altyapısını Covid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtık. Yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Şimdi de yine Sağlık Bakanlığı’na 150 bin adet Covid-19 tanı kitini bağışlıyoruz. Ayrıca Covid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1.7 milyon liralık bir desteği yine Sağlık Bakanlığı’na aktarıyoruz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) de altyapısını bu araştırmalara açarak aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek.”