Sabancı'dan dijital hamle: 3 şirket satın aldı

Sabancı Holding, dijital iş kolunun yeniden yapılanması planları kapsamında 44.6 milyon dolara üç şirket satın alırken, sahip olduğu DxBV şirketinin sermayesini de 110 milyon dolar artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Sabancı Holding'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre Hollanda'da kurulu birimi DxBV, dijital pazarlama alanında faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri şirketlerinin tamamını 13.5 milyon dolara satın almak için anlaştı.

DxBV ayrıca siber güvenlik alanında dünya genelinde faaliyet gösteren Radiflow'un tamamını almak için anlaşma yaptı. Bu kapsamda ilk aşamada 31.1 milyon dolara şirketin yüzde 51'i satın alınacak, geri kalanı 2023-24 yıllarında en az 14 milyon dolara satın alınacak. İşlemlerin bu yıl üçüncü çeyreğe kadar tamamlanması bekleniyor.

Sabancı Holding ayrıca DxBV'nin büyümesini desteklemek için yatırım planlarına bağlı olarak sermayesini 10 milyon dolardan 120 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.