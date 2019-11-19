Sabancı'dan enerjide üçlü iş birliği önerisi

19 Kasım 2019

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology)

çatısı altında kurulan ve enerji sektörünün küresel arenadaki söz sahibi şirketlerini bünyesinde barındıran MIT Energy Initiative’in Yıllık Araştırma Konferansı, ABD’de düzenlendi. Enerji sektöründe teknolojik gelişmelerin ve politikaların ele alındığı en önemli etkinlikler arasında yer alan MIT Energy Initiative Annual Research Conference, bu yıl da enerji konusunda etkin akademi, iş dünyası ve politika yapıcılardan oluşan zengin bir kitleyi üniversitenin Boston’da kampüsünde bir araya getirdi.

Ana teması “dekarbonizasyon” olan konferansa katılan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler de Türkiye’den tek konuşmacı oldu.

“Gelecek hedeflerine ulaşmak için üçlü bir işbirliği şart”

Konuşmasında sanayide, özellikle demir-çelik ve çimento sektörlerinde enerji tüketiminin bugünü ve geleceği hakkında önemli mesajlar veren Kıvanç Zaimler, sektörün küresel dönüşüm ve dekarbonizasyon hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yol haritasının detaylarını paylaştı.

Bu yolda üçlü bir işbirliğinin önemine işaret eden Kıvanç Zaimler, “Enerji sektörünün geleceğine yön verecek bu iki konuda başarıya ulaşabilmek için; doğru piyasa sinyalleri yaratacak etkili politika ve ve teşvikleri tasarlayan regülatörlerin, bu dönüşümü ve yatırımları finanse edilebilir, uygulanabilir, ödenebilir hale getirerek gerçekleştirecek iş dünyasının ve ihtiyaç duyduğumuz teknoloji, inovasyon, çözüm önerilerini geliştiren akademinin birbirleri ile güçlü bağlara sahip olması kritik öneme sahip” dedi.



Türkiye çok yüksek bir potansiyele sahip



Enerji ve sanayide global büyüme talebinin devam ettiğinin altını çizen Kıvanç Zaimler, “Bugün dünya pazarındaki büyüme ve genişleme, dekarbonizasyon odaklı akademik çalışmaları ve inovasyonu daha da gerekli ve anlamlı kılıyor. Yapılan bütün araştırmalar, gelişmekte olan pazarların öneminin yakın gelecekte daha da fazla artacağını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Türkiye de gelişmekte olan pazarlar içerisinde ekonomik, demografik, jeopolitik ve teknolojik açıdan çok yüksek bir potansiyele sahip” şeklinde konuştu.

Yeni bir işbirliği üzerine çalışıyoruz

Kıvanç Zaimler sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, sahip olduğu bu potansiyeli enerjide olduğu gibi çelik, çimento gibi enerji ile yakın ilişkili sanayi alanlarında elde ettiği başarılar ile somutlaştırdı. Bugün Türkiye olarak, enerjide dünyanın en büyük oyuncularından birisi olduğumuz gibi, çelik ihracatında dünya 6’ncısı; çimento üretiminde ise dünya 4’üncüsüyüz. Bu başarılara giden yolda regülatör, iş dünyası ve akademi olarak önemli tecrübeler biriktirdik.”

Konuşmasında Türkiye’deki sanayideki enerji tüketimindeki iyi uygulamaları da dinleyicilerle paylaşan Zaimler, yeni trendlerin de başarılı şekilde uygulamaya geçebilmesi için gerekli ihtiyaçları ortaya koydu.



Sabancı Holding Enerji Grubu Şirketleri ve MIT Energy Initiative arasında yürütülen ortak çalışmaları somutlaştıracak bir işbirliği üzerine çalıştıklarından da söz eden Kıvanç Zaimler, “Yönetim Kurulu Başkanımız Güler Sabancı MIT Energy Initiative Uluslararası Danışma Kurulu’nda uzun yıllardır görev alıyor. Küresel enerji dönüşümüne liderlik eden Topluluklardan biri olarak, gerek Türkiye gerekse uluslararası platformlardaki çalışmalarımızı sürdürecek; bu vizyonda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.