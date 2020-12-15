Sabancı'dan Teknosa hisselerinde satış işlemi

Sabancı Holding, Teknosa'da sermaye artırımına katılma kapsamında planladığı satış işlemine ilişkin açıklama yaptı. Holding, 15 Aralık tarihinde 275 bin adet Teknosa payının 12,67 TL - 13,06 TL fiyat aralığından satışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu işlemle Holding'in Teknosa sermayesindeki payının yüzde 60,03 olduğu belirtildi. Ayrıca, 15 Aralık tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11,3 milyon TL nominal değerli Teknosa paylarının, 11 milyon 35 bin TL nominal değerli kısmının holdingin portföyünde korunmakta olduğu ifade edildi.

Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, "Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 15.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 12,67 TL – 13,06 TL fiyat aralığından toplam 275.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.