SabancıDx, global bir teknoloji şirketine dönüştü

Doğuş Kuran, şirketin yenilenen yapısını, yatırımlarını ve gelecek hedeflerini, SabancıDx Dijital Kampüs’te gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla aktardı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji şirketi SabancıDx'in geçen yıl yönünü yeni dijital dünyaya ve globalleşmeye çevirdiğini vurgulayan Kuran, teknolojinin, dijitalleşmenin ve yeni ekonominin baş döndüren hızı ile şirketlerin yeni teknolojilere adapte olmalarının zorunlu hale geldiğini söyledi. SabancıDx olarak şirketlere dijital ve teknolojik çözümler sunduklarını aktaran Kuran, odak alanlarını yeniden belirlediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl global yolculuğumuzu başlatarak bir dönüşüme karar verdik. Global pazarları hedef aldık ve yatırımlarımızı bu yönde şekillendirdik. Merkezimizi Avrupa’ya taşıdık ve bu pazarlara açılan şirketlere küresel bir uzmanlık sunmak amacıyla, dört dikeyde daha bütünleşik bir model ile hızla ilerlemeye başladık” dedi.

“Dijital pazarlama teknolojilerinin yeni oyuncusu oluyoruz”

Doğuş Kuran, siber güvenlik, dijital pazarlama teknolojileri ve servisleri, bulut ve teknoloji hizmetleri, dijital dönüşüm ürünlerinin dört ana odağı olduğunu belirtti. 10 farklı ana dil konuşabilen yetkin ekipleriyle birlikte farklı disiplinlerden oluşan sertifikalı yeteneklerini de 5 katına çıkardıklarını söyleyen Kuran, portföyünün faaliyet alanlarına ve büyüme hızına bakıldığında SabancıDx’in bir “unicorn” olmaması için hiçbir sebep olmadığını dile getirdi. 2021 yılı itibarıyla pazarlama teknolojileri pazar büyüklüğünün 250 milyar dolara ulaştığını söyleyen Kuran, Google’ın Türkiye’deki ilk Premier Partneri dijital pazarlama şirketi SEM’i bünyelerine kattıklarını ifade etti. Kuran, “Türkiye’nin dijital alanda sektöre öncülük eden ajanslarının başında gelen SEM’in teknolojileriyle, grubumuzun pazarlama kaslarını birleştirecek yeni bir marka çalışıyoruz. Dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM’i globalde 3 farklı alanda hizmet verecek bir şirkete dönüştürürken, analitik odaklı dijital pazarlama sektörünün global öncülerinden olmaya hazırlanıyoruz. Kısacası analitik, dijital pazarlama ve pazarlama teknoloji hizmetlerini artık tek çatı altında toplayacağız” şeklinde konuştu.

Doğuş Kuran, dijital teknolojilerin gelişmesi ile siber güvenlik konusunun da hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini dile getirdi. 2026 yılı sonunda siber güvenlik global pazar büyüklüğünün 350 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Kuran, kritik altyapı ağlarının güvenliğini sağlayan ‘Operasyonel Teknolojiler’ (OT) güvenlik pazarının en hızlı büyüyen alan olduğunu belirterek, bu kategoriye yatırım yaptıklarını ifade etti. Kuran, “Global ağa sahip ve hızla büyüyen Radiflow şirketini bünyemize kattık. 100’den fazla müşterisi olan ve 6 binin üzerinde tesisi koruyan Radiflow’un Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik’te operasyonları bulunuyor. Siber güvenlik alanında global firmaların çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.