SabancıDx, yeni ürünü CDx’i duyurdu

SabancıDx, çimento sektörüne yönelik geliştirdiği uçtan uca yazılım ürünü CDx’i duyurdu. Bir çimento fırınından elde edilen enerji verimiyle bin hanenin yıllık enerji ihtiyacı kadar tasarruf imkanı sunan CDx ile Türkiye enerji tüketiminde yüzde 6’lık paya sahip olan çimento üretiminin dijitalleşmesi planlanıyor.

Şirkketen yapılan açıklamaya göre, ek donanım yatırımı gerektirmeyen CDx, çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevcut otomasyon sistemlerine bir yapay zekâ operatörü yerleştirerek enerji optimizasyonu sağlıyor. SabancıDx’in öz kaynaklarıyla geliştirilen ve geliştirme sürecinde veri mühendisleri, çözüm mimarları, yazılım mühendisleri ve ürün yöneticilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin çalıştığı CDx'in Microsoft işbirliğiyle dış pazarlara da açılması hedefleniyor.

"Çimento sektörü yüzde 12’ye varan süreç verimi artışı ile tanışacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, CDx ile ilgili şu bilgileri verdi: “COVID-19 salgını ile birlikte dünya sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin birlikte şekillendirdiği bir döneme girdi. Tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de maliyetleri azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek en önemli öncelikler olarak öne çıkıyor. Çimento sektörü halihazırda ülkemizin ikinci büyük enerji tüketicisi durumunda. Yüksek enerji maliyetleri sektörün en önemli sorunlarından biri. Sektörün üretim maliyetlerinde elektrik tüketiminin payı yüzde 25’ler seviyesinde. Yakıt ve hammadde bileşenleriyle birlikte enerji maliyetleri yüzde 80’ler seviyelerine ulaşabiliyor. SabancıDx olarak yapay zekâ teknolojisine yaptığımız yatırımların en önemli sonuçlarından biri, çimento ve enerji sektörlerindeki dijitalleşme deneyimlerimize dayanan CDx oldu. CDx, uçtan uca enerji optimizasyonu sağlayarak yüzde 5 ila 7 arasında elektrik verimi, yüzde 8 ila 12 arasında da süreç verimi artışı sağlayarak hem sektöre hem de ülke ekonomimize değer katıyor.”

"CDx’i farklı sektörlerde hayata geçirmek için çalışıyoruz"

CDx’i yurtdışı pazarlarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Burak Aydın, CDx'in Türkiye'nin yazılım ihracatına da önemli katkı sunacağına dikkat çekti.

Microsoft ile olan iş ortaklıklarının ürünün dışı pazarlara açılma sürecinde kendilerine güç katacağını belirten Aydın, "CDx çimento sektörüne özel olarak geliştirilmiş olsa da son derece esnek ve güçlü bir algoritmaya sahip. Bu sayede endüstriyel otomasyonun ve insanın bir arada olduğu tüm üretim süreçlerine kolaylıkla adapte edilebilecek ve katma değer yaratabilecek. CDx, sanayi sektörüne yönelik bir dizi yeni çözümümüzün ilk halkası olacak. Uzun vadede CDx’i farklı sektörlerde de hayata geçirmek istiyoruz. Hem sanayi sektörü hem de farklı sektörlere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

"Bir başarı hikayesi olacağına inanıyoruz"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, “Microsoft Azure’un teknolojik altyapısı kullanılarak geliştirilen ve Azure IoT ile Analitik servislerinden faydalanan ileri veri analitiği ürünü CDx, yapay zekanın otomasyon sistemlerini nasıl ileriye taşıyabileceğini başarıyla ortaya koyuyor. Bugün global çimento endüstrisinin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar arasında maliyet indirimleri, çevre koruma, enerji tasarrufu ve sermaye verimliliği yer alıyor. Bu zorluklarla yüzleşmenin ve operasyonel mükemmelliği geliştirmenin en iyi yolu, endüstrinin teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri benimsemesidir. Sabancı Dx ile Türkiye’de ortaklaşa hayata geçirdiğimiz CDx çözümünün global pazarlarda örnek gösterilip, bir başarı hikayesi olacağına inanıyoruz. Ülkemizde bu ve benzeri başarılı örneklerin sayısını çoğaltmak için başta bulut olmak üzere tüm teknolojimizi seferber ediyoruz.”