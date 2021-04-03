SabancıDX'in yeni CEO'su Doğuş Kuran

SabancıDX’in üst yöneticiliğine (CEO) Doğuş Kuran atandı.

Atamayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yeni görevine 1 Nisan 2021 itibariyle başlayan Kuran, siber güvenlik, IoT ve yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler ışığında geleceğe değer katacak ürün ve hizmetler sağlayan deneyimli ve nitelikli bir ekibi yönetecek. Kuran, Sabancı Holding’in dijital dönüşümüne öncülük ederken siber güvenlik, IOT, dijital servisler ve analitik alanlarında hayata geçirecekleri yeni yatırım ve ürünlerle SabancıDX’i yurt dışı pazarlarında büyütecek. Sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Kuran, çalıştığı kurumlarda Türkiye’ye değer katan önemli projelere imza attı. Kuran, son olarak Turkcell’de Müşteri Operasyonları, Dijital ve Analitik yetkinliklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell Dijital Servisler’in Avrupa ve Asya bölgesinde yayılmasına liderlik etti. Türkiye’de ilk Biometrik imza gibi teknolojilerin mimarı olan Kuran, Turkcell Elektrik ve Finansal Hizmetler şirketlerinin kurulmasına kadar birçok alanda yer aldı. Kuran, özellikle dijitalleşme ve ileri veri analitiği alanlarında yaptığı projelerle ön plana çıktı."