Sabancı’nın girişimcilik programında ikinci dönem başladı

“Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” olmak üzere 4 ana başlıktaki iş fikirlerinin değerlendirme kapsamında alındığı ikinci dönem programına 500’ün üstünde girişimci başvuruda bulundu.

Bu dönem kriterlere uygun başvurularda, geçtiğimiz döneme göre yüzde 16’lık bir artış yaşanırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda Sabancı Topluluğu içinden 3 (Casper, Farm in Globe, WeCare), Topluluk dışından ise 10 (Bomensoft, DATASCOPE.AI, Myconom, NANOTerial, Rumitech, Smellive, Smyrna Sensor, U Look So Good, Uptechlabs, WearTechClub) olmak üzere toplam 13 girişim programa kabul edildi. 10. haftada yapılacak program ara değerlendirmesi ‘Flight Check’te global girişimcilerin de programa dahil edilmesi planlanıyor.

Yüz yüze oryantasyon süreçlerinin tamamlandığı ikinci dönem kapsamında, girişimciler yıl sonuna kadar Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecekler. Sabancı Topluluk şirketlerinden gönüllü olarak programa dahil olan inovasyon mentorları, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri girişimcilerle paylaşacak. Ayrıca girişimlere ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestikleri fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı da sağlanacak.

Tohum desteği verilecek

Girişimler Aralık 2023’te düzenlenecek final gününde ise projelerini Yatırım Jürisi’ne sunacaklar. Yatırım almaya hak kazanacak girişimcilere, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum desteği verilecek.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly, ilk dönem mezunlarını Nisan 2023 tarihinde vermişti. Programa dahil olan 14 girişimin 8’i, tohum yatırımı almaya hak kazanmıştı ve girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi bulmuştu.

"Dijital odaklı dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Dünyada yaşanan sürdürülebilirlik ve dijital odaklı dönüşüme öncülük etmeyi, Sabancı Topluluğu olarak en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı da aslında bizim bu yaklaşımımızın; inovasyona yönelik kapsayıcı bakışımızın bir sonucu. Buradaki amacımız sadece girişimlere maddi destek sağlamak değil aynı zamanda açık inovasyonun önemini vurgulamak ve Türkiye’yi, İstanbul’u dünyanın önde gelen girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmek. Tüm bunların yanında çalışma hayatına, iş kültürüne yeni bir bakış açısı kazandırarak özellikle gençlerimizin profesyonel hayatlarında da tutkularının, hayallerinin peşinden gitmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Sabancı ARF Almost Ready to Fly’ın ilk faaliyet döneminde yatırım almaya hak kazanan girişimlerin şirketleşme süreçlerinin devam ettiğinin de altını çizen Gökhan Eyigün, “Yatırımcı Günü’nde Sabancı’dan tohum yatırımı almaya hak kazanan 8 girişimden 6’sının tüm işlemleri tamamlanırken, 2 girişimle ilgili süreç ise devam ediyor. İşlemleri tamamlanan şirketler arasında, Sabancı Topluluğu bünyesinden çıkan 2 girişimimiz de var. Yani, bundan yaklaşık 1 yıl önce Sabancı Topluluğu’nda çalışan arkadaşlarımız, bugün kendi kurdukları bu iki şirketle Sabancı Topluluğu’nu da yanlarına ortak alarak, kendi hayallerinin peşinden gidecek; bu süreçte de Sabancı’nın tüm teknoloji gücünden ve yurt dışı bağlantılarından faydalanma imkanına sahip olacak. Diğer yandan, yatırım almaya hak kazanamayan Topluluk içi girişimcilerimiz de geçirdikleri bu 20 haftalık eğitimin ardından hiçbir hak kaybı olmadan eski işlerine geri döndü. Bu açıdan, Sabancı ARF Almost Ready to Fly programının, ülkemizde kurumsal hayatla girişimcilik ekosistemi arasında bir köprü görevi görmesinden de son derece mutluyuz” dedi.