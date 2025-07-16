Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı: Tek günde 147 bin 781 yolcuya hizmet verildi

12 Temmuz Cumartesi günü 147 bin 781 yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Hafta sonu tatiliyle resmi tatil olan 15 Temmuz 2025 Salı gününü birleştirerek “4 günlük bir mola” olanağı yaratanlar, ISG’ye yeni bir rekor getirdi. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü terminalde 65 bin 552 kişi iç hat, 82 bin 229 kişi dış hat olmak üzere toplam 147 bin 781 yolcuya hizmet verildi ve tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Bir önceki rekor 5 Haziran 2025 tarihinde 144 bin 590 yolcu ile kırılmıştı. Uçuş sayısı ise 5 Haziran’da kırılan 796 uçuşluk önceki rekorla aynı kaldı. Uçuşların 335’ini iç hat, 461’ini dış hat uçuşları oluşturdu.

Dış hat gelen yolcu sayısı 42 bini aştı

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar gelen yolcu ve uçuş sayısında kayıtlara geçti. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü dış hatlarda gelen uçuş sayısı 232 iken dış hat gelen yolcu sayısı 42 bin 434 oldu.

Bir önceki dış hat gelen yolcu sayısı rekoru 4 Haziran 2025 tarihinde 41 bin 959 yolcu ile kırılmıştı. Bir önceki gelen dış hat uçuş rekoru 8 Haziran 2025 tarihinde 231 seferle gerçekleşmişti.