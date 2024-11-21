Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz CEO değişikliği

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nda üst yönetimde önemli bir değişiklik yaşandı. Haziran 2024’te CEO’luk görevine getirilen Alp Er Tunga Ersoy’un, yönetimle karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı duyuruldu.

İSG yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, “Haziran 2024 itibarıyla CEO’luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar sunduğu katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından işletilen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yeni CEO atanana kadar operasyonların, MAHB’ın havacılık tecrübesi ve İSG Yönetim Komitesi tarafından sürdürüleceği belirtildi. Yönetim, tüm operasyonların aksamadan devam edeceğini ve yolcuların en iyi şekilde ağırlanmaya devam edileceğini vurguladı.